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    Політика

    Свіжі рейтинги: «За майбутнє» наздоганяє «Батьківщину»

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    <p dir="ltr">Згідно з дослідженням рейтинг партії &laquo;За майбутнє&raquo;&nbsp;складає 7,2%.</p> - Свіжі рейтинги: «За майбутнє» наздоганяє «Батьківщину»

    Згідно з дослідженням рейтинг партії «За майбутнє» складає 7,2%.

    На першому місці серед лідерів місцевих виборів залишається партія «Слуга народу»

    Протягом останнього тижня п'ятірка партій-лідерів місцевих виборів не змінилася. При цьому відбулося падіння рейтингу «Батьківщини» та суттєво продовжує нарощувати відсоток прихильників партія «За майбутнє», яка вже впритул наблизилася до четвертого місця.

    Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи «Рейтинг», проведеному 4–7 жовтня.

    Так, на першому місці залишається партія «Слуга народу», за яку готові проголосувати 17,2% з тих, хто визначився і збирається голосувати. ОПЗЖ має 12,6% підтримки, а за «Європейську Солідарність» готові проголосувати 11,7% респондентів.

    У межах статистичної похибки і з практично однаковим показником розташувалися в п'ятірці лідерів «Батьківщина» – 7,5% і «За майбутнє» – 7,2%.

    Інші партії, згідно з дослідженням, не долають 5% бар’єру.

    Досліджування проводилося серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. 

    Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%. Терміни проведення: 4–7 жовтня 2020 року.

    Батьківщина рейтинг партія Слуга народу Ігор Палиця За майбутнє
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