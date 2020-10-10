Очільник партії «За майбутнє» видужав від коронавірусу
Тест на коронавірус показав негативний результат
Нардеп від Луцька, лідер партії «За майбутнє» Ігор Палиця здолав коронавірус.
Його тест показав негативний результат, пише ІА Волинські Новини.
Нагадаємо, 1 жовтня нардеп в ефірі програми «Право на владу» повідомив, що захворів на Covid-19. Ніяких симптомів у нього не було. Через контакти із хворими він вирішив пройти тестування.
Він одразу самоізолювався та розпочав профілактичне лікування.
Станом на 9 жовтня його тест показав негативний результат.
Також повідомлялося, що після третього тесту в лідера «Слуги народу» Олександра Корнієнка підтвердили коронавірус.
Як відомо, 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.
Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.
У соратниці Порошенка Яни Зінкевич теж виявили коронавірус.
Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.