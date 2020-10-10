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    Здоров'я

    Очільник партії «За майбутнє» видужав від коронавірусу

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    Нардеп Ігор Палиця самоізолювався після підтвердження Covid-19 - Очільник партії «За майбутнє» видужав від коронавірусу
    Нардеп Ігор Палиця самоізолювався після підтвердження Covid-19

    Тест на коронавірус показав негативний результат

    Нардеп від Луцька, лідер партії «За майбутнє» Ігор Палиця здолав коронавірус.

    Його тест показав негативний результат, пише ІА Волинські Новини.

    Нагадаємо, 1 жовтня нардеп в ефірі програми «Право на владу» повідомив, що захворів на Covid-19. Ніяких симптомів у нього не було. Через контакти із хворими він вирішив пройти тестування.

    Він одразу самоізолювався та розпочав профілактичне лікування.

    Станом на 9 жовтня його тест показав негативний результат.

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    Також повідомлялося, що після третього тесту в лідера «Слуги народу» Олександра Корнієнка підтвердили коронавірус.

    Як відомо, 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    У соратниці Порошенка Яни Зінкевич теж виявили коронавірус.

    Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.

    здоров'я депутат Ігор Палиця коронавірус За майбутнє
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