Очільник партії «За майбутнє» видужав від коронавірусу



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Нардеп Ігор Палиця самоізолювався після підтвердження Covid-19

Тест на коронавірус показав негативний результат

Нардеп від Луцька, лідер партії «За майбутнє» Ігор Палиця здолав коронавірус.

Його тест показав негативний результат, пише ІА Волинські Новини.

Нагадаємо, 1 жовтня нардеп в ефірі програми «Право на владу» повідомив, що захворів на Covid-19. Ніяких симптомів у нього не було. Через контакти із хворими він вирішив пройти тестування.

Він одразу самоізолювався та розпочав профілактичне лікування.

Станом на 9 жовтня його тест показав негативний результат.

Також повідомлялося, що після третього тесту в лідера «Слуги народу» Олександра Корнієнка підтвердили коронавірус.

Як відомо, 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

У соратниці Порошенка Яни Зінкевич теж виявили коронавірус.

Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.