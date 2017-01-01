Ірак відновить нафтопровід до Туреччини

Нині цей нафтопровід не працює через пошкодження від бойових дій

Ірак планує будівництво нафтопроводу для транспортування нафти з провінції Кіркук до Туреччини. Про це в неділю, 26 листопада, повідомило іракське міністерство нафти. Новий нафтопровід має замінити стару пошкоджену частину нафтогону між Кіркуком та турецьким портом Джейхан, передає з посиланням на заяву міністерства інформагенція Reuters.Нині цей



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Родовище у Кіркук

Нині цей нафтопровід не працює через пошкодження від бойових дій

Ірак планує будівництво нафтопроводу для транспортування нафти з провінції Кіркук до Туреччини. Про це в неділю, 26 листопада, повідомило іракське міністерство нафти.

Новий нафтопровід має замінити стару пошкоджену частину нафтогону між Кіркуком та турецьким портом Джейхан, передає з посиланням на заяву міністерства інформагенція Reuters.

Нині цей нафтопровід не працює через пошкодження від бойових дій. Він пролягає на територіях, які у 2014 році завоювала терористична мережа «Ісламська держава» (ІД). Іракські війська відбили ці території та нещодавно повернули під свій контроль нафтові родовища в Кіркуку, які після ІД контролювали підрозділи курдських загонів пешмерга.

Іракське міністерство нафти також планує запросити іноземні енергетичні компанії для розробки нафтових і газових родовищ поблизу кордонів із Іраном і Кувейтом, а також у територіальних водах Іраку.

У понеділок міністерство дасть прес-конференцію щодо цих планів.

Джерело: Deutsche Welle