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    Ірак відновить нафтопровід до Туреччини

    Нині цей нафтопровід не працює через пошкодження від бойових дій
    Ірак планує будівництво нафтопроводу для транспортування нафти з провінції Кіркук до Туреччини. Про це в неділю, 26 листопада, повідомило іракське міністерство нафти. Новий нафтопровід має замінити стару пошкоджену частину нафтогону між Кіркуком та турецьким портом Джейхан, передає з посиланням на заяву міністерства інформагенція Reuters.Нині цей
    • Вчора, 14:47
    • Розсилка
    Родовище у Кіркук
    Родовище у Кіркук

    Нині цей нафтопровід не працює через пошкодження від бойових дій

    Ірак планує будівництво нафтопроводу для транспортування нафти з провінції Кіркук до Туреччини. Про це в неділю, 26 листопада, повідомило іракське міністерство нафти.

    Новий нафтопровід має замінити стару пошкоджену частину нафтогону між Кіркуком та турецьким портом Джейхан, передає з посиланням на заяву міністерства інформагенція Reuters.
    Нині цей нафтопровід не працює через пошкодження від бойових дій. Він пролягає на територіях, які у 2014 році завоювала терористична мережа «Ісламська держава» (ІД). Іракські війська відбили ці території та нещодавно повернули під свій контроль нафтові родовища в Кіркуку, які після ІД контролювали підрозділи курдських загонів пешмерга.

    Іракське міністерство нафти також планує запросити іноземні енергетичні компанії для розробки нафтових і газових родовищ поблизу кордонів із Іраном і Кувейтом, а також у територіальних водах Іраку.

    У понеділок міністерство дасть прес-конференцію щодо цих планів.

    Джерело: Deutsche Welle

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