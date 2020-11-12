Збиття літака МАУ в Тегерані: стало відомо, яке покарання загрожує підозрюваним

Я не чув, щоб хто-небудь з керівництва військового сектора Ірану поніс відповідальність після авіакатастрофи, – Гюндуз Мамедов

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов розповів, які покарання чекають іранську сторону за авіакатастрофу у Тегерані. В інтерв’ю «Цензор.НЕТ» чиновник висловив обурення за малий строк покарання для підозрюваних.

«Ми дізналися, що розслідування ведеться в контексті статей 291 і 616 Кримінального кодексу ІРІ, де передбачені особливості покарання за ненавмисне вбивство або вбивство з необережності. Щоб ви розуміли, максимальна санкція передбачає до 3 років позбавлення волі і виплату грошової компенсації сім'ям загиблих. Ви можете уявити собі, що максимальне покарання за вбивство 176 цивільних осіб із застосуванням військової техніки, повне руйнування пасажирського літака і заподіяння, таким чином, мільйонних збитків авіакомпанії і іноземній державі, становить всього 3 роки в'язниці? Нам неодноразово іранські колеги говорили про суворість і справедливості покарання. Ось це вона?», – задався питанням прокурор.

Мамедов наголосив, що виникає паралельно ще одне питання - чи понесуть покарання за злочин посадові особи, які за своїм статусом відповідальні за організацію військової служби в державі та дії своїх підлеглих.

«Поки це риторичне питання. Я не чув, щоб хто-небудь з керівництва військового сектора оборони поніс відповідальність після авіакатастрофи», – зазначив Мамедов.

Також, прокурор зазначив скільки було проведено експертиз і що вони показали.

«Вони згадали про роботу 6 експертних комісій. На словах були озвучені певні висновки з військово-технічного звіту іранської сторони і тому можу говорити про певний прогрес в переговорному процесі. У цьому раунді нам стала зрозуміла їх версія подій, їх уявлення про те, що трапилося, але для повної картини, повторюся, потрібні деталі», – сказав чиновник.

Нагадаємо, що на світанку 8 січня 2020 року сталась найбільша авіакатастрофа в історії української авіації. Після вильоту з аеропорту у Тегерані зазнав аварії Boeing 737 авіакомпанії МАУ. Новий лайнер, якому виповнилось лише три роки, виконував рейс PS752 Тегеран-Київ. У результаті трагедії загинули 176 громадян з семи країн, в тому числі 11 українців.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.