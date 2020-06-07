Іран п'ять місяців ігнорує ноту України щодо збитого літака МАУ, - Єнін



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Авіакатастрофа літака МАУ сталася вранці 8 січня при вильоті з Тегерана

Україна направила ноту для врегулювання всіх питань Ірану ще в 11 січня

Іран досі офіційно не відповів на ноту України про врегулювання всіх питань по справі збитого літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані. Нота була направлена через три дні після збиття літака - 11 січня.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає «Радіо.Свобода».

«Перша нота з нашими вимогами і пропозицію для врегулювання всіх питань була спрямована в Іран ще 11 січня. Це озвучував і президент України Володимир Зеленський. Станом на сьогодні, а це 5 місяців, ми не отримали жодної офіційної відповіді. У цій ноті також говорилося і про готовність України провести переговори з Іраном. Відповіді немає. Є лише висловлювання в пресі щодо готовності», - сказав Єнін.

Також він заявив, що «гарним жестом» була б передача Іраном Україні «чорних ящиків». Крім цього Єнін зазначив, що Україна не буде затримувати процес переговорів з іранською стороною.

«Я впевнений, що до моменту одержання письмової відповіді від Ірану на нашу січневу ноту, президент вже створить делегацію України. Затримки на початку переговорах від України не буде», - заявив заступник міністра.

Україна вимагає від Ірану, щоб технічне і кримінальне розслідування відповідало базовим принципам неупередженості, незалежності та прозорості.

Зазначимо, авіакатастрофа літака МАУ сталася вранці 8 січня при вильоті з Тегерана. Boeing 737 авіакомпанії МАУ збили військові Корпусу вартових ісламської революції. В результаті загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Нагадаємо, 26 січня повідомлялося, що чорні скриньки українського пасажирського літака Boeing-737 »Міжнародних авіаліній України», що розбився під Тегераном, будуть розшифровані на іранській території.

Як повідомлялося, винним за збиття літака МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню »без дозволу», що склалися на той час умовах. Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром.

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