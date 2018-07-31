Іран відхилив пропозицію Трампа щодо переговорів



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Іранський парламентар Алі Мотахарі

Іранський політик вважає приниженням для Тегерану переговори із США за цих умов

Іранський парламентар Алі Мотахарі у відповідь на пропозицію президента США провести переговори із керівництвом Ірану заявив, що на сьогодні не час налагоджувати двосторонні контакти. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами Мотахарі, якби США не вийшли із угоди 2015 року щодо іранської ядерної програми і не запровадили санкції, не було б проблеми в тому, щоб провести двосторонні переговори.

Проте після відповідних американських кроків гіпотетична згода Тегерану на ведення переговорів із Вашингтоном була б приниження для Ірану на думку депутата цієї країни.

Раніше Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Ірану.

Американський президент зазначив, що у нього немає ніяких попередніх умов для зустрічі з іранцями, додавши: «Якщо вони хочуть зустрітися, я зустрінуся».

Як відомо, жоден президент США не зустрічався з іранським лідером, бо Штати припинили дипломатичні відносини з Тегераном через рік після революції 1979 року.

Однак президент Барак Обама зламав правило вперше за три десятиліття, провівши телефонну розмову з Рухані в 2013 році.

Раніше повідомлялося, що Трамп застеріг президента Ірану від погроз Сполученим Штатам.