Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Ірану



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Дональд Трамп

Американський президент зазначив, що у нього немає ніяких попередніх умов для зустрічі з іранцями

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність провести зустріч з президентом Ірану Хасаном Рухані, щоб «налагодити відносини країн».

Про це повідомляє Reuters.

«Я зустрінуся з ким завгодно. Я вірю у зустрічі, особливо в тих випадках, коли на карту поставлена війна», - сказав Трамп.

Американський президент зазначив, що у нього немає ніяких попередніх умов для зустрічі з іранцями, додавши: «Якщо вони хочуть зустрітися, я зустрінуся».

Як відомо, жоден президент США не зустрічався з іранським лідером, так як Штати припинили дипломатичні відносини з Тегераном через рік після революції 1979 року.

Однак президент Барак Обама зламав правило вперше за три десятиліття, провівши телефонну розмову з Рухані в 2013 році.

Раніше повідомлялося, що Трамп застеріг президента Ірану від погроз Сполученим Штатам.

Джерело: 112 Україна