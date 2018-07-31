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    Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Ірану

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    Дональд Трамп - Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Ірану
    Дональд Трамп

    Американський президент зазначив, що у нього немає ніяких попередніх умов для зустрічі з іранцями

    Президент США Дональд Трамп заявив про готовність провести зустріч з президентом Ірану Хасаном Рухані, щоб «налагодити відносини країн».

    Про це повідомляє Reuters.

    «Я зустрінуся з ким завгодно. Я вірю у зустрічі, особливо в тих випадках, коли на карту поставлена війна», - сказав Трамп.

    Американський президент зазначив, що у нього немає ніяких попередніх умов для зустрічі з іранцями, додавши: «Якщо вони хочуть зустрітися, я зустрінуся».

    Як відомо, жоден президент США не зустрічався з іранським лідером, так як Штати припинили дипломатичні відносини з Тегераном через рік після революції 1979 року.

    Однак президент Барак Обама зламав правило вперше за три десятиліття, провівши телефонну розмову з Рухані в 2013 році.

    Раніше повідомлялося, що Трамп застеріг президента Ірану від погроз Сполученим Штатам.

    Джерело: 112 Україна

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