Іран збирається і далі експортувати нафту, незважаючи на санкції



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Ісламська Республіка і далі експортуватиме свою нафту за будь-яких обставин, - Заріф

Тегеран закликав Великобританію посприяти звільненню танкера Grace 1

Іран продовжить експорт нафти, заявив 13 липня іранський міністр закордонних справ Мохаммад Джавад Заріф під час телефонної розмови з главою МЗС Джеремі Гантом, повідомило іранське агентство Mehr.

За словами Заріфа, «Ісламська Республіка і далі експортуватиме свою нафту за будь-яких обставин», незважаючи на всілякі санкції.

Заріф також закликав Великобританію посприяти звільненню затриманого у водах Гібралтарської протоки супертанкера Grace 1.

Після затримання 4 липня біля берегів Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1, який, імовірно, перевозив сиру нафту на нафтопереробний завод «Баніяс» у Сирії, що перебуває під санкціями Євросоюзу, в Ірані пригрозили захопити британський танкер.