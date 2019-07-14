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    Іран збирається і далі експортувати нафту, незважаючи на санкції

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    Ісламська Республіка і далі експортуватиме свою нафту за будь-яких обставин, - Заріф - Іран збирається і далі експортувати нафту, незважаючи на санкції
    Ісламська Республіка і далі експортуватиме свою нафту за будь-яких обставин, - Заріф

    Тегеран закликав Великобританію посприяти звільненню танкера Grace 1

    Іран продовжить експорт нафти, заявив 13 липня іранський міністр закордонних справ Мохаммад Джавад Заріф під час телефонної розмови з главою МЗС Джеремі Гантом, повідомило іранське агентство Mehr.

    За словами Заріфа, «Ісламська Республіка і далі експортуватиме свою нафту за будь-яких обставин», незважаючи на всілякі санкції.

    Заріф також закликав Великобританію посприяти звільненню затриманого у водах Гібралтарської протоки супертанкера Grace 1.

    Після затримання 4 липня біля берегів Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1, який, імовірно, перевозив сиру нафту на нафтопереробний завод «Баніяс» у Сирії, що перебуває під санкціями Євросоюзу, в Ірані пригрозили захопити британський танкер.

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