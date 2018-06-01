Ірина Луценко: Україна щороку втрачає від домашнього насильства 5 млрд грн

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За словами політика, домашнє насильство провокує інші проблеми

Подолання проблеми домашнього насильства дозволить створити рівні умови для життя всіх громадян і отримати позитивні економічні наслідки. Про це під час Форуму з впровадження нових механізмів протидії домашньому насильству у Вінниці заявила народний депутат Ірина Луценко.

«Динаміка звернень в поліцію жертв і свідків насильства в сім’ї зростає від 120 до 165 тис. на рік. І це лише ті, хто насмілився звернутися в поліцію. Щороку від домашнього насильства вмирає 1,5 тис. жінок, жертвами і свідками стають 3 млн дітей. Діти принесуть ці проблеми в соціум, адже фактично приречені на роль або жертви, або кривдника», - наголосила Луценко.

Вона підкреслила, що домашнє насильство провокує інші проблеми, з якими потім стикається суспільство і держава: жебрацтво, проституцію, торгівлю людьми. На подолання наслідків домашнього насильства держава щороку витрачає 5 млрд грн.

«Наприкінці минулого року ми прийняли закони по протидії домашньому насильству і криміналізації таких злочинів. Досвід показує, що жодне відомство чи служба не зможе подолати цю проблему самотужки. Тому зараз на базі Міністерства соціальної політики створюються положення про те, як покроково буде виконуватися закон. Що робити медику, який бачить нетипові синці чи переломи, як діяти вчителю чи шкільному психологу, що робитиме поліція і органи місцевого самоврядування», - розповіла учасникам Форуму народний депутат.

Важливою частиною нового законодавства є обов’язкова робота з кривдниками. Для них передбачені корекційні програми: «Закон прописує профілактику і виховання кривдника, допоки його поведінка не зміниться. Криміналізація домашнього насильства не означає, що всі одразу сідають в тюрму, ні. В законі прописана низка заходів для того, щоб вивести кривдника з такої моделі поведінки».

За словами Луценко, нове законодавство і активна робота по його імплементації докорінно змінюють філософію ставлення до проблеми насильства в сім’ї.

«Чомусь вважалося, що домашнє насильство – це лише проблема чоловіка і жінки. Закрили двері – й ніхто не має до цього відношення. Ні поліція, ні суди, ні сусіди, ні влада – розбирайтеся між собою. Але тепер ставлення держави змінилося, ми вводимо нульову толерантність до насильства в сім’ї. Це означає, що кожен громадянин, незалежно від того де він знаходиться – на роботі, на вулиці, вдома – має право на захист», - підкреслила Луценко.

Нагадаємо, закон про запобігання та протидію домашньому насильству був прийнятий Верховною Радою 7 грудня 2017 року і вже набув чинності. Закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами прийнято 6 грудня 2017 року, вступає в дію з січня 2019 року.