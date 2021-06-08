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    Ірландія відкрила посольство в Україні

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    Заступник міністра закордонних справ України&nbsp;Василь Боднар&nbsp;прийняв копії вірчих грамот від посла Ірландії з резиденцією в Україні&nbsp;Тереси Ґілі - Ірландія відкрила посольство в Україні
    Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від посла Ірландії з резиденцією в Україні Тереси Ґілі
    Фото: МЗС

    Із 2000 в Україні і в Ірландії функціонували лише почесні консульства

    У Києві вперше в історії двосторонніх відносин розпочало роботу посольство Ірландії. Про це інформує пресслужба МЗС України.

    7 червня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від посла Ірландії з резиденцією в Україні Тереси Ґілі.

    Дипломат відзначив, що започаткування роботи посольства Ірландії в Києві сприятиме активізації українсько-ірландського діалогу.

    «Призначення пані посла Ірландії в Україні з резиденцією в Києві сприятиме пожвавленню політичних контактів, нарощуванню обсягів торгівлі, зміцненню взаємодії між нашими громадянами. Сподіваємося на позитивні зрушення ближчим часом у спрощенні процедури отримання ірландських віз для громадян України», – сказав Боднар.

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    Ірландія відкрила посольство в Україні
    Ірландія відкрила посольство в Україні
    Ірландія відкрила посольство в Україні

    Співрозмовники також обговорили підготовку візиту міністра закордонних справ та оборони Ірландії Саймона Ковене до України цьогоріч.

    Ірландія визнала Україну як незалежну державу 31 грудня 1991 року, дипломатичні стосунки між країнами були встановлені 1 квітня 1992 року.

    З 2000 в Україні і в Ірландії функціонують почесні консульства. Посол Ірландії в Празі був послом в Україні за сумісництвом.

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    Теги: МЗС дипломатія Ірландія посол посольство Велика Британія
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    Ірландія відкрила посольство в Україні