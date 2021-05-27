Посадка Ryanair: Міжнародна організація цивільної авіації проведе розслідування

До 25 червня ІКАО має підготувати проміжний звіт щодо розслідування інциденту з літаком Ryanair в Мінську

На сьогоднішньому засіданні ІКАО брали участь представники 63 країн, в тому числі Білорусі

Міністр транспорту Ірландії Іамон Райан заявив, що Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) на сьогоднішньому засіданні вирішила провести розслідування примусової посадки літака Ryanair в Білорусі. Про це йдеться на сайті уряду Ірландії.

До проведення розслідування ІКАО закликали міністри Ірландії, Польщі та Литви. Розслідування має з'ясувати, чи були в цьому інциденті порушені які-небудь норми міжнародного права або встановлені норми та практики цивільної авіації.

«Ми повністю підтримуємо рішення ІКАО провести прозоре та незалежне розслідування інциденту в Білорусі та вітаємо підтримку наших міжнародних колег у забезпеченні цього. Ці неприйнятні дії (Білорусі, – ред.) були нападом на європейську авіаційну безпеку і поставили під загрозу життя пасажирів і членів екіпажу, коли вони подорожували між двома столицями ЄС», – заявив міністр.

На сьогоднішньому засіданні ІКАО брали участь представники 63 країн, в тому числі Білорусі. До 25 червня організація має підготувати проміжний звіт щодо розслідування.

До слова, Росія не пускає у свій повітряний простір літаки з Європи.

Нагадаємо, 26 травня літак білоруської авіакомпанії «Белавіа», який планував виконати рейс Мінськ-Барселона, після довгого кружляння у небі Білорусі, повернувся у мінський аеропорт. Згодом стало відомо, що Польща не пустила його у свій повітряний простір.

Також Словаччина заборонила польоти білоруських авіакомпаній у своєму повітряному просторі та використання аеропортів цими компаніями.

Відзначимо, що небо для «Белавіа» першими закрили Україна, Велика Британія, а також члени ЄС Литва і Франція. У більшості європейських держав від польотів над Білоруссю відмовилися найбільші авіакомпанії, в тому числі Lufthansa, KLM і AirFrance.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

Решта міжнародних авіакомпанія почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі. Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент у Білорусі.