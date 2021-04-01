Ірландія анонсувала відкриття посольства в Україні

Посольство Ірландії має з'явитися у Києві вже цього року

Сьогодні відзначається 29-річчя з встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ірландією

Міністерство закордонних справ Ірландії анонсувало відкриття в Україні свого посольства у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Ірландії в Twitter.

У відомстві зазначили, що сьогодні відзначається 29-річчя з встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ірландією.

«Сьогодні ми відзначаємо 29 років дипломатичних відносин між Ірландією і Україною. В цьому році ми відзначимо ще одну віху з відкриттям посольства в Києві, ще більше зміцнивши зв'язки між нашими країнами», – йдеться в повідомленні.

Today we celebrate 29 years of diplomatic relations between Ireland and Ukraine



This year we will mark another milestone with the opening of Embassy Kyiv, further strengthening ties between our countries #GlobalIreland pic.twitter.com/Mi6PIeexvW — Irish Foreign Ministry (@dfatirl) April 1, 2021

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує відкрити посольства в кількох країнах світу, зокрема, в Гані, Чилі та Мумбаї.