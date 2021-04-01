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    Ірландія анонсувала відкриття посольства в Україні

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    Посольство Ірландії має з'явитися у Києві вже цього року - Ірландія анонсувала відкриття посольства в Україні
    Посольство Ірландії має з'явитися у Києві вже цього року

    Сьогодні відзначається 29-річчя з встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ірландією

    Міністерство закордонних справ Ірландії анонсувало відкриття в Україні свого посольства у 2021 році.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС Ірландії в Twitter.

    У відомстві зазначили, що сьогодні відзначається 29-річчя з встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ірландією.

    «Сьогодні ми відзначаємо 29 років дипломатичних відносин між Ірландією і Україною. В цьому році ми відзначимо ще одну віху з відкриттям посольства в Києві, ще більше зміцнивши зв'язки між нашими країнами», – йдеться в повідомленні.

    Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує відкрити посольства в кількох країнах світу, зокрема, в Гані, Чилі та Мумбаї.

    Теги: МЗС дипломатія політика Ірландія посольство Україна
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