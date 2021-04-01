Ірландія анонсувала відкриття посольства в Україні
Сьогодні відзначається 29-річчя з встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ірландією
Міністерство закордонних справ Ірландії анонсувало відкриття в Україні свого посольства у 2021 році.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Ірландії в Twitter.
У відомстві зазначили, що сьогодні відзначається 29-річчя з встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ірландією.
«Сьогодні ми відзначаємо 29 років дипломатичних відносин між Ірландією і Україною. В цьому році ми відзначимо ще одну віху з відкриттям посольства в Києві, ще більше зміцнивши зв'язки між нашими країнами», – йдеться в повідомленні.
Today we celebrate 29 years of diplomatic relations between Ireland and Ukraine— Irish Foreign Ministry (@dfatirl) April 1, 2021
This year we will mark another milestone with the opening of Embassy Kyiv, further strengthening ties between our countries #GlobalIreland pic.twitter.com/Mi6PIeexvW
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує відкрити посольства в кількох країнах світу, зокрема, в Гані, Чилі та Мумбаї.