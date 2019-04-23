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    У Шрі-Ланці назвали теракти помстою за Нову Зеландію

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    У Шрі-Ланці назвали теракти помстою за Нову Зеландію
    Фото: Reuters

    За словами міністра оборони країни, попередні результати розслідування вказують на зв'язок підривів терористів-смертників на Шрі-Ланці і розстрілів в мечетях Крайстчерча і Лінвуда

    Теракти на Шрі-Ланці стали помстою ісламістів за розстріли в Новій Зеландії у середині березня. Про це заявив міністр оборони країни Руван Війевардене у зверненні до парламенту, передає «РБК-Україна» з посиланням на Hindu.com.

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    За словами Війевардене, попередні результати розслідування вказують на зв'язок підривів терористів-смертників на Шрі-Ланці і розстрілів в мечетях Крайстчерча і Лінвуда. Він також назвав теракти 21 квітня помстою ісламістів за масове вбивство мусульман у Новій Зеландії.

    Нагадаємо, масові розстріли в мечетях Крайстчерча сталися 15 березня. Не менше сорока осіб загинули на місці події, за останніми даними, число загиблих досягло 50. За звинуваченням в організації теракту заарештований 28-річний австралієць Брентон Харрісон Таррант, який знімав розстріли на відео і транслював у прямому ефірі в Facebook.

    Наразі кількість загиблих в результаті серії вибухів, що прогриміли в неділю на території Шрі-Ланки, досягла 310 чоловік

    Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    У  МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися по консульську допомогу до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

    До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції — Інтерполу.

    Також 22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан. 

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