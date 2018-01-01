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    Ісламського вченого затримали у Франції через звинувачення у зґвалтуванні

    Звинувачення проти вченого висунули дві жінки
    Видатний ісламський вчений Тарік Рамадан був взятий під варту у Франції після того, як поліція допитала його у зв’язку зі «звинуваченнями у зґвалтуванні й нападі». Представники влади Франції 31 січня заявили, що 55-річного Рамадана затримали в рамках попереднього розслідування. Звинувачення проти вченого висунули дві жінки. Одна
    • Вчора, 22:59
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    <span>Тарік Рамадан звинувачення на свою адресу відкидає</span>
    Тарік Рамадан звинувачення на свою адресу відкидає

    Звинувачення проти вченого висунули дві жінки

    Видатний ісламський вчений Тарік Рамадан був взятий під варту у Франції після того, як поліція допитала його у зв’язку зі «звинуваченнями у зґвалтуванні й нападі».

    Представники влади Франції 31 січня заявили, що 55-річного Рамадана затримали в рамках попереднього розслідування.

    Звинувачення проти вченого висунули дві жінки. Одна з них, феміністка Хенда Аярі заявила, що Рамадан зґвалтував її в паризькому готельному номері в 2012 році. Ще одна жінка, ім’я якої не називають, звинуватила вченого у зґвалтуванні її в готелі в Ліоні 2009 року.

    Рамадан відкидає звинувачення, його адвокати у відповідь звинуватили жінок у змові з метою зганьбити ім’я вченого.

    Рамадан, чий дід заснував ісламістське «Мусульманське братство» в Єгипті, був змушений тимчасово залишити посаду професора сучасних ісламських досліджень в Оксфордському університеті.

    Він регулярно виступає в західних ЗМІ і має понад два мільйони підписників у Facebook.

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