Пучдемон чинить опір екстрадиції до Іспанії

Пучдемон не полишатиме Бельгії до виборів у Каталонії

Відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон залишиться у Бельгії до виборів 21 грудня у Каталонії, оскільки бореться проти екстрадиції в Іспанію. Про це заявив його адвокат, пише AFP. Пучдемон в очікуванні можливої екстрадиції в Іспанію, де він звинувачується в заколоті і зловживанні державними коштами, балотується на виборах на чолі платформи



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Карлес Пучдемон

Пучдемон не полишатиме Бельгії до виборів у Каталонії

Відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон залишиться у Бельгії до виборів 21 грудня у Каталонії, оскільки бореться проти екстрадиції в Іспанію. Про це заявив його адвокат, пише AFP.

Пучдемон в очікуванні можливої екстрадиції в Іспанію, де він звинувачується в заколоті і зловживанні державними коштами, балотується на виборах на чолі платформи «Все для Каталонії». До її складу входять люди з його консервативної, сепаратистської партії PDeCAT, а також представники громадянського суспільства.

«У будь-якому випадку вони будуть (у Брюсселі) до 21 грудня, і, за моїми розрахунками, це може тривати до середини січня», - сказав адвокат Жауме Алонсо Куэвилльс каталонському радіо Rac1, маючи на увазі Пучдемона і чотирьох його колишніх міністрів, які повтікали до Бельгії у жовтні.

«Я переконаний, що незалежно від того, що станеться, вони вдадуться до апеляції», - сказав адвокат.

Нагадаємо: позачергові парламентські вибори в Каталонії призначені на 21 грудня. Після їх проведення і обрання нового парламенту припиняє дію 155-та стаття іспанської конституції, яка передбачає введення прямого правління автономним регіоном з центру в разі, якщо місцева влада «не виконує свої конституційні обов'язки і завдає шкоди державним інтересам».

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про закінчення сепаратистського процесу в Каталонії і про успішне застосування 155-ї статті конституції, яка дозволяє ввести пряме правління іспанської влади в регіоні.

За останніми опитуваннями лише 24% каталонців хочуть і далі боротися за незалежність від Іспанії.

Як відомо, прокуратура Бельгії хоче видати Іспанії екс-лідера Каталонії Пучдемона.

До слова, Пучдемону в разі екстрадиції з Брюсселя в Іспанію можна буде вибрати між одиночною і загальною камерами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой 12 листопада, вперше приїхав до Барселони після початку кризи в Каталонії.

Як відомо, уряд Іспанії 28 жовтня офіційно взяв під прямий контроль управління Каталонією. Того ж дня екс-глава женералітату Каталонії Пучдемон закликав захищати незалежність мирно.

27 жовтня парламент Каталонії проголосував за резолюцію, яка проголошує незалежність від Іспанії.

Уряд Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори на 21 грудня.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що розпустив каталонський парламент не тому, що хоче позбавити регіон автономії, а лише для того, аби повернутися до нормального стану справ.

В даний час більшість колишніх міністрів відправленого у відставку регіонального уряду Каталонії знаходяться під вартою. Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон і чотири міністри втекли в Брюсселі, щоб уникнути арешту. Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт Пучдемона і його чотирьох соратників 3 листопада.

5 листопада,колишній глава каталонської регіональної адміністрації здався бельгійської поліції.

Бельгійський суд відпустив на поруки лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Зазначається, що його та чотирьох міністрів звільнили умовно. Усі вони мають з’явитися в суді впродовж 15 днів. Пучдемону й решті каталонців заборонено залишати Бельгію до рішення суду щодо виконання європейського ордеру на арешт, виданого Іспанією.

Джерело: Укрінформ