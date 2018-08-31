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    Італія обурилася, що біженців приймає лише вона

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    Італія обурилася, що біженців приймає лише вона

    Міністр оборони Італії Елізабетта Трента звернулася до колег з ЄС

    Італія закликала відкрити порти інших країн Європейського союзу для прийому врятованих в Середземному морі мігрантів. Про це заявила міністр оборони країни Елізабетта Трента після зустрічі з іноземними колегами у Відні.

    Міністр зауважила, що неможливо і далі миритися з тим, що біженці прибувають на континент тільки через Італію.

    За словами міністра, до кінця року необхідно відновити мандат місії «Софія». Вона була створена у червні 2015 року на тлі міграційної кризи для гуманітарної операції в міжнародних водах біля узбережжя Лівії. Учасники місії ведуть боротьбу з контрабандою людей, навчають співробітників берегової охорони Лівії і рятують біженців на морі.

    Досі всіх біженців, врятованих у рамках місії «Софія», доставляли в Італію. Зараз італійська влада заявляє, що може перестати приймати мігрантів в рамках цієї місії.

    Нагадаємо, глава МВС Італії Маттео Сальвіні заявив, що Італія має намір заборонити доступ в свої порти кораблям з врятованими в морі біженцями.

    Джерело: DW

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