Італія обурилася, що біженців приймає лише вона



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Міністр оборони Італії Елізабетта Трента звернулася до колег з ЄС

Італія закликала відкрити порти інших країн Європейського союзу для прийому врятованих в Середземному морі мігрантів. Про це заявила міністр оборони країни Елізабетта Трента після зустрічі з іноземними колегами у Відні.

Міністр зауважила, що неможливо і далі миритися з тим, що біженці прибувають на континент тільки через Італію.

За словами міністра, до кінця року необхідно відновити мандат місії «Софія». Вона була створена у червні 2015 року на тлі міграційної кризи для гуманітарної операції в міжнародних водах біля узбережжя Лівії. Учасники місії ведуть боротьбу з контрабандою людей, навчають співробітників берегової охорони Лівії і рятують біженців на морі.

Досі всіх біженців, врятованих у рамках місії «Софія», доставляли в Італію. Зараз італійська влада заявляє, що може перестати приймати мігрантів в рамках цієї місії.

Нагадаємо, глава МВС Італії Маттео Сальвіні заявив, що Італія має намір заборонити доступ в свої порти кораблям з врятованими в морі біженцями.

Джерело: DW