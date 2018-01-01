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    Італія очолила ОБСЄ та закликала сторони повністю виконати Мінські угоди

    Міністр закордонних справ Італії Анжеліно Альфано представить повний перелік пріоритетів італійського головування в організації на засіданні Постійної ради у Відні 11 січня
    Італія з 1 січня перебрала від Австрії головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) і пообіцяла продовжити зусилля щодо імплементації Мінських угод. Про це йдеться на сайті ОБСЄ. «Криза в Україні і навколо неї поставила під сумнів самі принципи, на яких ОБСЄ заснована. Італія продовжить підтримувати зусилля ОБСЄ з метою
    • Вчора, 23:24
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    Місія ОБСЄ на Донбасі

    Міністр закордонних справ Італії Анжеліно Альфано представить повний перелік пріоритетів італійського головування в організації на засіданні Постійної ради у Відні 11 січня

    Італія з 1 січня перебрала від Австрії головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) і пообіцяла продовжити зусилля щодо імплементації Мінських угод.

    Про це йдеться на сайті ОБСЄ.

    «Криза в Україні і навколо неї поставила під сумнів самі принципи, на яких ОБСЄ заснована. Італія продовжить підтримувати зусилля ОБСЄ з метою мирного врегулювання конфлікту і наполегливо закликає сторони повністю виконати Мінські угоди», - сказав глава МЗС Італії Анжеліно Альфано.

    Крім того, він анонсував продовження «женевського формату» переговорів по Грузії, переговорів в форматі «5+2» по Придністров’ю і роботи Мінської групи щодо Нагірного Карабаху.

    Як зазначив Альфано, ключовим пріоритетом Італії на час головування в ОБСЄ у 2018 році стане «зміцнення багатовекторного підходу як інструменту, який відновить «дух Гельсінкі» і подальше зміцнення миру, безпеки, стабільності і співпраці».

    Міністр закордонних справ Італії Анжеліно Альфано представить повний перелік пріоритетів італійського головування в організації на засіданні Постійної ради у Відні 11 січня.

    ОБСЄ Донбас міністр Мінські угоди Італія
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