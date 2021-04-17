Італія ослаблює обмеження через «втому» від карантину

Італійський уряд пішов на поступки після серії протестів, деякі з яких переросли в насильство

Послаблення обмежень стосуватимуться в першу чергу шкіл та ресторанів

З понеділка, 26 квітня, в Італії буде послаблено карантинні обмеження на діяльність шкіл та ресторанів. Про це поінформував премʼєр-міністр країни Маріо Драгі на прес-конференції у пʼятницю, повідомляє Reuters. За словами урядовця, країна втомилася від ізоляції.

Висловлюючи «обережний оптимізм», Драгі сказав, що його уряд пішов на «розрахований ризик» після поліпшення показників інфікування і прогресу в вакцинації.

Більш слабкі правила «жовтої зони», які були припинені в останні кілька тижнів для стримування зростання числа випадків, викликаних новими варіантами вірусу, будуть повторно введені для регіонів з відносно низьким числом інфікованих.

«Ми будемо віддавати пріоритет занять на свіжому повітрі», – сказав Драгі, натякаючи на повернення до їжі на свіжому повітрі в барах і ресторанах.

Він сказав, що всі учні повернуться в школу в «жовтих» і «помаранчевих» регіонах, а в «червоних» регіонах з підвищеним ризиком все ще будуть уроки онлайн.

Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса, виступаючи разом з прем'єр-міністром, також оголосив про заплановане відкриття басейнів 15 травня і тренажерних залів 1 червня.

Уряд перебуває під тиском з метою ослаблення обмежень після серії протестів, деякі з яких переросли в насильство, з боку самих різних груп, від працівників індустрії розваг до власників ресторанів.

«Ці заходи є відповіддю на страждання багатьох», – сказав Драгі, додавши, що вони «приносять більше спокою в країну і закладають основу для відновлення економіки».

Прем'єр, колишній глава Європейського центрального банку, який вступив на посаду в лютому і очолив уряд національної єдності, сказав, що він очікує «дуже сильного (економічного) відновлення в найближчі місяці».

У четвер уряд прийняв нові економічні прогнози, згідно з якими зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) складе 4,5 відсотка в 2021 році і 4,8 відсотка в 2022 році після рекордного падіння на 8,9 відсотка в 2020 році.

Раніше прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі видав указ про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу всіх медиків і фармацевтів під загрозою звільнення у разі відмови.