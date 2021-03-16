Дві європейські країни готові відновити вакцинацію препаратом AstraZeneca

Італія і Франція готові орієнтовно з четверга відновити вакцинацію препаратом AstraZeneca

Лідери країни назвали останні коментарі від Європейського агентства з ліків «обнадійливими»

Італія і Франція готові відновити вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Зараз країни чекають сигналу від європейського регулятора.

Про це повідомляється на сайті уряду Італії.

Тако, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розповів про бесіду з президентом Франції Еммануелем Макроном і назвав останні коментарі від Європейського агентства з ліків (EMA) «обнадійливими».

Він зазначив, що лідери домовилися відновити вакцинацію препаратом AstraZeneca у своїх країнах.

Вони чекають підсумкового висновку та «зеленого світла» від медичного агентства в четвер, 18 березня, і тоді відновлять процес вакцинації.

Зазначимо, Європейське агентство EMA не знайшло звʼязку між AstraZeneca і тромбозом.

До слова, медики назвали п’ять головних симптомів утворення тромбів. Для профілактики тромбозу лікарі рекомендують займатися спортом і робити обов'язкові активні перерви під час тривалої сидячої роботи.

Зазначимо, з початку березня вже близько 15 країн Європи призупинили застосування вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів.

Зокрема, напередодні Іспанія призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Також 15 березня стало відомо, що Німеччина призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca. Повідомляється, що до такого рішення влада прийшли після кількох повідомлень про погане самопочуття у вакцинованих.

А от в уряді Канади не вбачають ризиків у застосуванні вакцини AstraZeneca для масового щеплення проти коронавірусу.

16 березня ВООЗ розгляне питання безпеки вакцини AstraZeneca.

Раніше МОЗ назвав кількість виявлених випадків побічних реакцій на вакцину.

Водночас, британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила про безпеку своєї вакцини від коронавірусу.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.