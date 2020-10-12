Італія готується посилити карантин через спалах коронавірусу
У п'ятницю в Італії вперше з березня зареєстрували понад 5 тисяч нових випадків захворювання Covid-19 за один деньЧерез погіршення ситуації з коронавірусом Італія готується посилити карантин. Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса заявив, що будуть введені нові загальнонаціональні обмеження.
Про це пише Reuters.
За словами міністра, це дозволить уникнути нової загальнонаціональної ізоляції.
У п'ятницю в Італії вперше з березня зареєстрували понад 5 тисяч нових випадків захворювання Covid-19 за один день. В суботу та неділю також було понад 5 тисяч заражених.
МОЗ запропонував заборонити приватні вечірки з участю як дітей, так і дорослих. Рим також встановить години відвідування для барів і ресторанів, щоб знизити ризики зараження людей.
Також можуть обмежити заняття спортом та інші фізичні контакти, які не дають можливості носити маску.