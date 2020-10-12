  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Італія готується посилити карантин через спалах коронавірусу

    • Розсилка
    Італія готується посилити карантин через спалах коронавірусу - Італія готується посилити карантин через спалах коронавірусу
    Італія готується посилити карантин через спалах коронавірусу
    Фото: Reuters

    У п'ятницю в Італії вперше з березня зареєстрували понад 5 тисяч нових випадків захворювання Covid-19 за один день

    Через погіршення ситуації з коронавірусом Італія готується посилити карантин. Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса заявив, що будуть введені нові загальнонаціональні обмеження.

    Про це пише Reuters.

    За словами міністра, це дозволить уникнути нової загальнонаціональної ізоляції.

    У п'ятницю в Італії вперше з березня зареєстрували понад 5 тисяч нових випадків захворювання Covid-19 за один день. В суботу та неділю також було понад 5 тисяч заражених.

    МОЗ запропонував заборонити приватні вечірки з участю як дітей, так і дорослих. Рим також встановить години відвідування для барів і ресторанів, щоб знизити ризики зараження людей.

    Також можуть обмежити заняття спортом та інші фізичні контакти, які не дають можливості носити маску.

    міністр Італія карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies