Уельс вводить жорсткий карантин



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Нові обмеження почнуть діяти з 18:00 23 жовтня і триватимуть 17 днів

Більшість підприємств будуть закриті, а людям необхідно буде залишатися вдома

Уряд Уельсу прийняла рішення повернути жорсткий локдаун. Про це повідомляє Sky News.

Нові обмеження почнуть діяти з 18:00 23 жовтня і триватимуть 17 днів.

Так, у британському регіоні будуть закриті другорядні підприємства роздрібної торгівлі, відпочинку та готельного бізнесу, ресторанів і барів. Громадські центри та бібліотеки будуть закриті. Однак буде дозволено проведення весіль і похоронів.

Жителям рекомендують працювати вдома, за винятком працівників критично важливих сфер. Всі зустрічі в приміщеннях і на відкритому повітрі з людьми, з якими не проживають, заборонені. Початкові школи знову відкриються після половини семестру, а середні школи будуть працювати тільки для учнів сьомого і восьмого класів.

За словами першого міністр Уельсу Марка Дрейкфорда, «локдаун повинен бути різким і глибоким», щоб мати необхідний вплив.

«Всі жителі Уельсу повинні будуть залишатися вдома. Всі другорядні підприємства доведеться закрити», – заявив він.

Нагадаємо, що Словенія через коронавірус ввела комендантську годину і заборону на пересування між регіонами.

Як повідомлялося, у світі на ранок 19 жовтня зафіксовано 39 млн 899 тис. 915 випадків зараження коронавірусом. Кількість жертв, що померли вд ускладнень через коронавірус, зросла до ранку понеділка до 1 млн 112 тис. 599. До країн з 5 млн і понад зареєстрованими випадками коронавірусу увійшли США, Індія і Бразилія.

На початку жовтня уряд Італії продовжив режим надзвичайного стану, введений на початку року, до 31 січня 2021-го через новий спалах захворюваності на коронавірус. Окрім цього, був затверджений указ про нові заходи боротьби з поширенням епідемії, зокрема державним органам дозволили створювати «червоні» зони, ізолюючи райони, де стався спалах коронавірусу.

Нагадаємо, що Мадрид ізолюють: Іспанія вводить жорсткий карантин .

До слова, Італія через епідемію планує продовжити надзвичайний стан.

Крім того, ВООЗ зробила невтішний прогноз для України. В організації попереджають, що до кінця року в Україні може фіксуватися до 9 тисяч нових хворих щодня.