Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)

Протягом 12 лютого по області та Івано-Франківську очікується хуртовина

Для прибирання снігу задіяно всю комунальну техніку

Уночі 11 лютого в Івано-Франківську розпочався інтенсивний снігопад і за прогнозами синоптиків стихія триватиме до ранку 12 лютого. Комунальні служби міста перейшли на посилений режим роботи. Для прибирання снігу задіяно всю комунальну техніку та робітників.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до містян допомогти комунальникам у боротьбі зі стихією.

«Насамперед звертаюся до власників магазинів, кафе та інших закладів: забезпечте проїзд до свого закладу, прогорніть пішохідну доріжку. І так вдасться справитися набагато скоріше!», – зазначив він у своєму дописі на Facebook.

За прогнозами синоптиків негода та суттєве зниження температури очікується і протягом найближчих кількох днів. Протягом доби 12 лютого по області та Івано-Франківську очікується хуртовина, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, на дорогах області та міста збережеться ожеледиця.

Наразі на дорозі національного значення Н-09 «Мукачево-Львів-Івано-Франківськ» введено обмеження в русі великовагового і великогабаритного автотранспорту. Обмеження також діють на М-12 Стрий – Знам’янка на ділянці від села Вербилівці до межі Тернопільської області.

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни