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    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)

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    Протягом 12 лютого по області та&nbsp;Івано-Франківську очікується хуртовина - Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Протягом 12 лютого по області та Івано-Франківську очікується хуртовина
    Фото: Руслан Марцінків/Facebook

    Для прибирання снігу задіяно всю комунальну техніку

    Уночі 11 лютого в Івано-Франківську розпочався інтенсивний снігопад і за прогнозами синоптиків стихія триватиме до ранку 12 лютого. Комунальні служби міста перейшли на посилений режим роботи. Для прибирання снігу задіяно всю комунальну техніку та робітників.

    Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до містян допомогти комунальникам у боротьбі зі стихією.

    «Насамперед звертаюся до власників магазинів, кафе та інших закладів: забезпечте проїзд до свого закладу, прогорніть пішохідну доріжку. І так вдасться справитися набагато скоріше!», – зазначив він у своєму дописі на Facebook.

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    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Івано-Франківськ накрило снігом. Мер закликав бізнесменів взятися за лопати (фото)
    Фото: Юрій Валько, Galka.if.ua

    За прогнозами синоптиків негода та суттєве зниження температури очікується і протягом найближчих кількох днів. Протягом доби 12 лютого по області та Івано-Франківську очікується хуртовина, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, на дорогах області та міста збережеться ожеледиця.

    Наразі на дорозі національного значення Н-09 «Мукачево-Львів-Івано-Франківськ» введено обмеження в русі великовагового і великогабаритного автотранспорту. Обмеження також діють на М-12 Стрий – Знам’янка на ділянці від села Вербилівці до межі Тернопільської області.

    У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни

    Теги: Івано-Франківськ снігопад Руслан Марцінків
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