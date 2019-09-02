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    Із 1 квітня банки прийматимуть платежі цілодобово

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    Перехід на 23/7 не означає, що всі банки будуть зобов'язані продовжити роботу своїх систем - - Із 1 квітня банки прийматимуть платежі цілодобово
    Перехід на 23/7 не означає, що всі банки будуть зобов'язані продовжити роботу своїх систем -

    Зараз робота системи обмежується операційним днем банків - з 8 до 19:00

    Нацбанк сподівається, що система електронних платежів почне працювати у режимі 23/7 з 1 квітня 2020 року, а перехід на цілодобовий режим планується у 2021 році.

    Про це в інтерв’ю liga.net заявив колишній директор Департаменту платіжних систем  НБУ Дмитро Яблунівський.

    Він зазначив, що цілодобовий прийом платежів можливий в Україні одночасно з переходом на відкритий стандарт ISO 20022 (міжнародний стандарт обміну електронними повідомленнями між учасниками фінансового ринку).

    «Нацбанк сподівається, що основними рейками, транспортом для операцій, ініційованих в рамках відкритого банкінгу, буде саме нова СЕП з можливістю миттєвих платежів», - сказав Яблунівський.

    Зазначимо, що зараз робота системи обмежується операційним днем банків - з 8 до 19:00.

    У Нацбанку заявили, що перехід на 23/7 не означає, що всі банки будуть зобов'язані продовжити роботу своїх систем - на першому етапі це буде добровільна опція.

    У НБУ сподіваються, що, потенційно, СЕП і вся банківська система працюватимуть цілодобово.

    2 вересня Нацбанк оголосив, що Яблунівський покинув свою посаду після двох років роботи. Нового главу "платіжного" департаменту оберуть на відкритому конкурсі.

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