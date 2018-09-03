Із харківської школи евакуювали понад півтисячі осіб через знайдений снаряд



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Фото: hk.npu.gov.ua

Як снаряд потрапив на пришкільну територію, встановлює поліція

У Харкові на прилеглій до школи території виявлено предмет, схожий на снаряд часів Другої світової війни.

Про це повідомляють на сайті місцевої поліції.

Повідомлення про пригоду надійшло правоохоронцям 3 вересня близько 9:55. Прибулі на місце піротехніки виявили на території снаряд часів Другої світової війни калібру 45 міліметрів.

З місця події евакуювали 555 осіб, у тому числі 235 учнів.

Вибухотехніки вилучили небезпечну знахідку і вивезли її для знищення за межі міста.

Зараз поліцейські встановлюють, за яких обставин снаряд потрапив на пришкільну територію.