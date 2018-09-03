Із харківської школи евакуювали понад півтисячі осіб через знайдений снаряд
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Фото: hk.npu.gov.ua
Як снаряд потрапив на пришкільну територію, встановлює поліція
У Харкові на прилеглій до школи території виявлено предмет, схожий на снаряд часів Другої світової війни.
Про це повідомляють на сайті місцевої поліції.
Повідомлення про пригоду надійшло правоохоронцям 3 вересня близько 9:55. Прибулі на місце піротехніки виявили на території снаряд часів Другої світової війни калібру 45 міліметрів.
З місця події евакуювали 555 осіб, у тому числі 235 учнів.
Вибухотехніки вилучили небезпечну знахідку і вивезли її для знищення за межі міста.
Зараз поліцейські встановлюють, за яких обставин снаряд потрапив на пришкільну територію.