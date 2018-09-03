  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Із харківської школи евакуювали понад півтисячі осіб через знайдений снаряд

    • Розсилка
    Із харківської школи евакуювали понад півтисячі осіб через знайдений снаряд
    Фото: hk.npu.gov.ua

    Як снаряд потрапив на пришкільну територію, встановлює поліція

    У Харкові на прилеглій до школи території виявлено предмет, схожий на снаряд часів Другої світової війни.

    Про це повідомляють на сайті місцевої поліції.

    Повідомлення про пригоду надійшло правоохоронцям 3 вересня близько 9:55. Прибулі на місце піротехніки виявили на території снаряд часів Другої світової війни калібру 45 міліметрів.

    З місця події евакуювали 555 осіб, у тому числі 235 учнів.

    Вибухотехніки вилучили небезпечну знахідку і вивезли її для знищення за межі міста.

    Зараз поліцейські встановлюють, за яких обставин снаряд потрапив на пришкільну територію.

    Читайте також
    Харків школа боєприпаси поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ