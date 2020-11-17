Із Офісу президента звільнився піарник «Великого будівництва» Зеленського

Курдінович відповідав на Банковій за зв’язки з регіонами

Із Офісу президента України звільнився керівник Служби з питань інформполітики Олександр Курдінович. Саме він на початку літа займався піаром програми Зеленського «Велике будівництво».

Про звільнення чиновника 17 листопада повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише Бабель.

«Курдінович 16 листопада написав заяву про звільнення. Я її підписав. Він перейшов на іншу роботу», - пояснив він.

За словами Подоляка, Курдінович відповідав за зв’язки з регіонами.

«Він займався «регіоналкою». Ми хотіли все, що ми промовляємо тут [в Офісі президента] заносити добре вниз, по регіонах. На жаль, той обсяг сигналу, який я б хотів, щоб пішов - не пішов, ось і все», - додав Подоляк.

ЗМІ повідомляли, що саме Подоляк привів Курдіновича на роботу в Офісі президента. Раніше він говорив, що знайомий з Курдіновичем тільки по роботі.

До приходу на Банкову Курдінович працював заступником голови та головою Держкомтелерадіо і очолював комісію з питань захисту суспільної моралі за часів президентства Віктора Януковича.

У червні Главком писав, що Офіс президента України розіслав листа головам обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації, де просить місцеву владу розповідати про програму президента «Велике будівництво». Усі макети напередодні друку просять надсилати на узгодження Олександру Курдіновичу, його контакт також є в листі.

На початку листопада Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента.







