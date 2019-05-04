Березюк розповів, про що нардепи говорили на зустрічі із Зеленським



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Зустріч новообраного президента України Володимира Зеленського з представниками парламентських фракцій Фото з Facebook Ірини Геращенко

Березюк висловив сподівання, що наступного пленарного тижня буде вирішено питання щодо дати інавгурації

На зустрічі новообраного президента України Володимира Зеленського з представниками парламентських фракцій, що відбулася сьогодні у Верховній Раді, обговорювалися питання інавгурації, зовнішньої та внутрішньої політики, а також співпраці з парламентом.

Про це повідомив журналістам після зустрічі лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк.

«Я особисто не бачу в цьому жодних проблем. Чим швидше президент запрацює, тим швидше візьме відповідальність за те, що він обіцяв», - сказав Березюк і додав, що парламент «формально визначиться з цією пропозицією наступного пленарного тижня».

«Так само формально визначиться, прийме рішення фракція», - зазначив Березюк. Він додав, що на зустрічі обговорювалися питання бачення новообраного президента у сферах зовнішньої та внутрішньої політики, взаємовідносин з парламентом, зокрема, і питання «щодо можливості розпуску парламенту», а також щодо ухвалення нового виборчого законодавства та скасування недоторканності.

«Те, що новообраний президент особисто прийшов в парламент і зустрічався з керівниками фракцій, обговорюючи питання, - це є нове в історії українського парламентаризму і керівництва Української держави», - вважає Березюк.

Він висловив сподівання, що наступного пленарного тижня буде вирішено питання щодо дати інавгурації. Березюк повідомив, що на зустрічі не було чинного президента України Петра Порошенка, а фракції парламенту були представлені частково головами фракцій, а частково – їхніми представниками.

Як стало відомо раніше, під час зустрічі Володимира Зеленського зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій так і не вдалося досягти домовленості щодо дати інавгурації.

Депутати Блоку Петра Порошенко і «Народного фронту» виступили проти того, щоб призначити інавгурацію обраного президента України Володимира Зеленського на 19 травня. Фракцію БПП на зустрічі представляв народний депутат Олександр Черненко, а «Народний фронт» - перший заступник голови фракції Андрій Тетерук і депутат Антон Геращенко.

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Нагадаємо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.

Джерело: УНІАН