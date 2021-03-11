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    Ізраїль дозволив польоти до Києва: розклад рейсів

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    В аеропорту Бен Гуріон досі діють суворі карантинні обмеження&nbsp; - Ізраїль дозволив польоти до Києва: розклад рейсів
    В аеропорту Бен Гуріон досі діють суворі карантинні обмеження 
    Фото: AFP 2021 / Jack Guez

    На сьогодні вилетіти з аеропорту Бен Гуріон до Києва можливо нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al або Israir

    Попри карантинні обмеження, що діють в аеропорту Бен Гуріон у Тель-Авіві, Ізраїль дозволив здійснювати авіарейси до Києва. Оприлюднено розклад рейсів до 20 березня. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі.

    Зазначається, що згідно з рішенням уряду держави Ізраїль, обмеження в аеропорту Бен Гуріон діятимуть до 20 березня.

    «За результатами вжитих посольством заходів, ізраїльською стороною було включено місто Київ до переліку міст, до яких дозволено здійснювати авіарейси. Таким чином, громадяни України можуть скористатися авіарейсами українських та ізраїльських авіаперевізників для того, щоб повернутися додому», - йдеться в повідомленні диппредставництва.

    На сьогодні вилетіти з аеропорту Бен Гуріон до Києва можливо нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al або Israir.

    Посольство звернуло увагу, що рейси авіакомпанії МАУ Київ - Тель-Авів – Київ доступні для бронювання у всіх каналах продажу і заплановані до 20 березня 2021:

    Fl. Des

    DEP

    ARR

    Date

    STD LT

    STA LT

    PS 775

    KBP

    TLV

    10.03.2021

    09:30

    12:35

    PS 776

    TLV

    KBP

    10.03.2021

    14:50

    18:00

    PS 777

    KBP

    TLV

    10.03.2021

    20:40

    23:50

    PS 778

    TLV

    KBP

    11.03.2021

    05:30

    08:40

    PS 775

    KBP

    TLV

    11.03.2021

    09:30

    12:35

    PS 776

    TLV

    KBP

    11.03.2021

    14:35

    17:45

    PS 1775

    KBP

    TLV

    11.03.2021

    18:50

    22:00

    PS 1776

    TLV

    KBP

    11.03.2021

    23:00

    02:10

    PS 775

    KBP

    TLV

    14.03.2021

    09:30

    12:35

    PS 776

    TLV

    KBP

    14.03.2021

    14:35

    17:45

    PS 777

    KBP

    TLV

    14.03.2021

    20:30

    23:55

    PS 778

    TLV

    KBP

    15.03.2021

    05:30

    08:40

    PS 777

    KBP

    TLV

    15.03.2021

    20:30

    23:55

    PS 778

    TLV

    KBP

    16.03.2021

    05:30

    08:40

    PS 775

    KBP

    TLV

    17.03.2021

    10:30

    13:35

    PS 776

    TLV

    KBP

    17.03.2021

    14:50

    18:00

    PS 777

    KBP

    TLV

    17.03.2021

    20:30

    23:55

    PS 778

    TLV

    KBP

    18.03.2021

    05:30

    08:40

    PS 775

    KBP

    TLV

    18.03.2021

    10:30

    13:35

    PS 776

    TLV

    KBP

    18.03.2021

    14:35

    17:45

    PS 777

    KBP

    TLV

    18.03.2021

    20:30

    23:55

    PS 778

    TLV

    KBP

    19.03.2021

    05:30

    08:40

    Що потрібно, аби потрапити на рейс:

    1. Купити квиток.

    2. За 24 години до вильоту пасажири мають подати онлайн-декларацію про стан здоров'я за посиланням.

    3. Пасажир повинен мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 годин до вильоту. Якщо пасажир перехворів Covid-19 або вакцинувався (при собі необхідно мати підтверджувальний документ), така вимога не застосовується.

    4. Пасажири також мають пройти температурний скринінг в терміналі та слідувати вказівкам представників компетентних органів аеропорту.

    5. Детальна інформація щодо правил перебування в терміналі аеропорту Бен Гуріон - за посиланням.

    Нагадаємо, з 8 березня Ізраїль дозволив в'їзд окремим категоріям іноземців. На сьогодні мова про туристичні поїздки не йде.

    Повідомлялося, що прибуття іноземців до Ізраїлю пов'язане з особливою процедурою і вимагатиме попереднього схвалення. Даний режим встановлений до 27 березня, після чого може коригуватися.

    Додамо, що Ізраїль відмовляється визнавати українські щеплення вакциною Covishield

    Теги: Київ Ізраїль МАУ авіаперевезення Україна карантин
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