Ізраїль дозволив польоти до Києва: розклад рейсів

На сьогодні вилетіти з аеропорту Бен Гуріон до Києва можливо нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al або Israir

Попри карантинні обмеження, що діють в аеропорту Бен Гуріон у Тель-Авіві, Ізраїль дозволив здійснювати авіарейси до Києва. Оприлюднено розклад рейсів до 20 березня. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі.

Зазначається, що згідно з рішенням уряду держави Ізраїль, обмеження в аеропорту Бен Гуріон діятимуть до 20 березня.

«За результатами вжитих посольством заходів, ізраїльською стороною було включено місто Київ до переліку міст, до яких дозволено здійснювати авіарейси. Таким чином, громадяни України можуть скористатися авіарейсами українських та ізраїльських авіаперевізників для того, щоб повернутися додому», - йдеться в повідомленні диппредставництва.

На сьогодні вилетіти з аеропорту Бен Гуріон до Києва можливо нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al або Israir.

Посольство звернуло увагу, що рейси авіакомпанії МАУ Київ - Тель-Авів – Київ доступні для бронювання у всіх каналах продажу і заплановані до 20 березня 2021:

Fl. Des DEP ARR Date STD LT STA LT PS 775 KBP TLV 10.03.2021 09:30 12:35 PS 776 TLV KBP 10.03.2021 14:50 18:00 PS 777 KBP TLV 10.03.2021 20:40 23:50 PS 778 TLV KBP 11.03.2021 05:30 08:40 PS 775 KBP TLV 11.03.2021 09:30 12:35 PS 776 TLV KBP 11.03.2021 14:35 17:45 PS 1775 KBP TLV 11.03.2021 18:50 22:00 PS 1776 TLV KBP 11.03.2021 23:00 02:10 PS 775 KBP TLV 14.03.2021 09:30 12:35 PS 776 TLV KBP 14.03.2021 14:35 17:45 PS 777 KBP TLV 14.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 15.03.2021 05:30 08:40 PS 777 KBP TLV 15.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 16.03.2021 05:30 08:40 PS 775 KBP TLV 17.03.2021 10:30 13:35 PS 776 TLV KBP 17.03.2021 14:50 18:00 PS 777 KBP TLV 17.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 18.03.2021 05:30 08:40 PS 775 KBP TLV 18.03.2021 10:30 13:35 PS 776 TLV KBP 18.03.2021 14:35 17:45 PS 777 KBP TLV 18.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 19.03.2021 05:30 08:40

Що потрібно, аби потрапити на рейс:

1. Купити квиток.

2. За 24 години до вильоту пасажири мають подати онлайн-декларацію про стан здоров'я за посиланням.

3. Пасажир повинен мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 годин до вильоту. Якщо пасажир перехворів Covid-19 або вакцинувався (при собі необхідно мати підтверджувальний документ), така вимога не застосовується.

4. Пасажири також мають пройти температурний скринінг в терміналі та слідувати вказівкам представників компетентних органів аеропорту.

5. Детальна інформація щодо правил перебування в терміналі аеропорту Бен Гуріон - за посиланням.

Нагадаємо, з 8 березня Ізраїль дозволив в'їзд окремим категоріям іноземців. На сьогодні мова про туристичні поїздки не йде.

Повідомлялося, що прибуття іноземців до Ізраїлю пов'язане з особливою процедурою і вимагатиме попереднього схвалення. Даний режим встановлений до 27 березня, після чого може коригуватися.

Додамо, що Ізраїль відмовляється визнавати українські щеплення вакциною Covishield