Невакцинований від коронавірусу. Гендиректор Pfizer не потрапив до Ізраїлю

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла і члени делегації поки не отримали другу дозу вакцини

Глава Pfizer дочекається, коли його віковій групі почнуть робити щеплення і не буде «влазити в чергу»

Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла переніс візит до Ізраїлю, тому що ще не повністю вакцинований від Covid-19.

Про це з посиланням на телеканал N12 повідомляє The Jerusalem Post.

Сам Бурла і члени делегації поки не отримали другу дозу вакцини. При цьому представник Pfizer наголосив, що вони і досі зацікавлені у відвідуванні Ізраїлю. Тепер візит можуть перенести на кінець весни.

Як зазначає видання, в грудні Бурла заявив, що дочекається, коли його віковій групі почнуть робити щеплення і не буде «влазити в чергу».

У свою чергу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що веде переговори з Pfizer про будівництво в країні заводу з виробництва вакцин.

Як відомо, Ізраїль з неділі, 7 березня, перейшов до третього етапу зняття обмежень для стримування коронавірусу. Багато з обмежень послаблять для тих, у кого є так званий зелений паспорт.

На днях прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль – перша країна світу, яка виходить з коронакризи.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, близько 88% жителів країні віком від 50 років уже зробили щеплення від коронавірусу або відновилися після хвороби.

Як відомо, після масової вакцинації кількість заражень на коронавірус в Ізраїлі різко впала.

Також Ізраїль презентував «зелені паспорти» для Covid-вакцинованих. Документ вже продають у Telegram.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль помʼякшить режим вʼїзду для своїх громадян через вибори.