Невакцинований від коронавірусу. Гендиректор Pfizer не потрапив до Ізраїлю
Гендиректор Pfizer Альберт Бурла і члени делегації поки не отримали другу дозу вакцини
Глава Pfizer дочекається, коли його віковій групі почнуть робити щеплення і не буде «влазити в чергу»
Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла переніс візит до Ізраїлю, тому що ще не повністю вакцинований від Covid-19.
Про це з посиланням на телеканал N12 повідомляє The Jerusalem Post.
Сам Бурла і члени делегації поки не отримали другу дозу вакцини. При цьому представник Pfizer наголосив, що вони і досі зацікавлені у відвідуванні Ізраїлю. Тепер візит можуть перенести на кінець весни.
Як зазначає видання, в грудні Бурла заявив, що дочекається, коли його віковій групі почнуть робити щеплення і не буде «влазити в чергу».
У свою чергу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що веде переговори з Pfizer про будівництво в країні заводу з виробництва вакцин.
Як відомо, Ізраїль з неділі, 7 березня, перейшов до третього етапу зняття обмежень для стримування коронавірусу. Багато з обмежень послаблять для тих, у кого є так званий зелений паспорт.
На днях прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль – перша країна світу, яка виходить з коронакризи.
За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, близько 88% жителів країні віком від 50 років уже зробили щеплення від коронавірусу або відновилися після хвороби.
Як відомо, після масової вакцинації кількість заражень на коронавірус в Ізраїлі різко впала.
Також Ізраїль презентував «зелені паспорти» для Covid-вакцинованих. Документ вже продають у Telegram.
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