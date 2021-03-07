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    Невакцинований від коронавірусу. Гендиректор Pfizer не потрапив до Ізраїлю

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    Гендиректор Pfizer Альберт Бурла і члени делегації поки не отримали другу дозу вакцини - Невакцинований від коронавірусу. Гендиректор Pfizer не потрапив до Ізраїлю

    Гендиректор Pfizer Альберт Бурла і члени делегації поки не отримали другу дозу вакцини

    Глава Pfizer дочекається, коли його віковій групі почнуть робити щеплення і не буде «влазити в чергу»

    Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла переніс візит до Ізраїлю, тому що ще не повністю вакцинований від Covid-19.

    Про це з посиланням на телеканал N12 повідомляє The Jerusalem Post.

    Сам Бурла і члени делегації поки не отримали другу дозу вакцини. При цьому представник Pfizer наголосив, що вони і досі зацікавлені у відвідуванні Ізраїлю. Тепер візит можуть перенести на кінець весни.

    Як зазначає видання, в грудні Бурла заявив, що дочекається, коли його віковій групі почнуть робити щеплення і не буде «влазити в чергу».

    У свою чергу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що веде переговори з Pfizer про будівництво в країні заводу з виробництва вакцин.

    Як відомо, Ізраїль з неділі, 7 березня, перейшов до третього етапу зняття обмежень для стримування коронавірусу. Багато з обмежень послаблять для тих, у кого є так званий зелений паспорт.

    На днях прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль – перша країна світу, яка виходить з коронакризи.

    За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, близько 88% жителів країні віком від 50 років уже зробили щеплення від коронавірусу або відновилися після хвороби.

    Як відомо, після масової вакцинації кількість заражень на коронавірус в Ізраїлі різко впала.

    Також Ізраїль презентував «зелені паспорти» для Covid-вакцинованих. Документ вже продають у Telegram.

    Раніше повідомлялося, що Ізраїль помʼякшить режим вʼїзду для своїх громадян через вибори.

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      Теги: здоров'я Ізраїль щеплення вакцинація коронавірус
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