Ізраїль погрожує атакою на Тегеран у випадку удару по Тель-Авіву
- 26 Квiтня, 14:36
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Міністр оборони Ізраїлю намагається стримати іранські удари із Сирії
Міністр оборони Ізраїлю заявив про те, що будь-яка іранська атака на Тель-Авів призведе до ізраїльської відповіді по Тегерану.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Дана заява Авігдора Лібермана зроблена на фоні протистояння Ізраїлю і Ірану на території Сирії у формі ударів ізраїльських ВПС по іранським об’єктам 10 лютого і 9 квітня.
Ізраїльський уряд побоюється іранських атак із території Сирії по прибережному Тель-Авіву, який є комерційною столицею країни і місцем розташування штаб-квартири збройних сил.
Ліберман також сказав, що Ізраїль не хоче війни, але у випадку атаки буде змушений завдати удари у відповідь. Окрім того, за словами міністра оборони Ізраїлю, вони планують знищувати будь-які іранські бази на території Сирії, щоб таким чином не дати Тегерану закріпитися.
Нагадаємо, один із членів кабінету міністрів Ізраїлю заявив, що ракетні удари по об'єктах в Сирії стали «важливим сигналом» для влади Ірану та руху «Хезболла».