  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ізраїль погрожує атакою на Тегеран у випадку удару по Тель-Авіву

    Міністр оборони Ізраїлю намагається стримати іранські удари із Сирії
    Міністр оборони Ізраїлю заявив про те, що будь-яка іранська атака на Тель-Авів призведе до ізраїльської відповіді по Тегерану. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Дана заява Авігдора Лібермана зроблена на фоні протистояння Ізраїлю і Ірану на території Сирії у формі ударів ізраїльських ВПС по іранським об’єктам 10 лютого і 9
    • 26 Квiтня, 14:36
    • Розсилка

    Міністр оборони Ізраїлю намагається стримати іранські удари із Сирії

    Міністр оборони Ізраїлю заявив про те, що будь-яка іранська атака на Тель-Авів призведе до ізраїльської відповіді по Тегерану.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Дана заява Авігдора Лібермана зроблена на фоні протистояння Ізраїлю і Ірану на території Сирії у формі ударів ізраїльських ВПС по іранським об’єктам 10 лютого і 9 квітня.

    Ізраїльський уряд побоюється іранських атак із території Сирії по прибережному Тель-Авіву, який є комерційною столицею країни і місцем розташування штаб-квартири збройних сил.

    Ліберман також сказав, що Ізраїль не хоче війни, але у випадку атаки буде змушений завдати удари у відповідь. Окрім того, за словами міністра оборони Ізраїлю, вони планують знищувати будь-які іранські бази на території Сирії, щоб таким чином не дати Тегерану закріпитися.

    Нагадаємо, один із членів кабінету міністрів Ізраїлю заявив, що ракетні удари по об'єктах в Сирії стали «важливим сигналом» для влади Ірану та руху «Хезболла».

    Сирія Ізраїль Іран бомбардування Сирії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ