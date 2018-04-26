Ізраїль погрожує атакою на Тегеран у випадку удару по Тель-Авіву

Міністр оборони Ізраїлю намагається стримати іранські удари із Сирії

Міністр оборони Ізраїлю заявив про те, що будь-яка іранська атака на Тель-Авів призведе до ізраїльської відповіді по Тегерану. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Дана заява Авігдора Лібермана зроблена на фоні протистояння Ізраїлю і Ірану на території Сирії у формі ударів ізраїльських ВПС по іранським об’єктам 10 лютого і 9



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Міністр оборони Ізраїлю намагається стримати іранські удари із Сирії

Міністр оборони Ізраїлю заявив про те, що будь-яка іранська атака на Тель-Авів призведе до ізраїльської відповіді по Тегерану.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дана заява Авігдора Лібермана зроблена на фоні протистояння Ізраїлю і Ірану на території Сирії у формі ударів ізраїльських ВПС по іранським об’єктам 10 лютого і 9 квітня.

Ізраїльський уряд побоюється іранських атак із території Сирії по прибережному Тель-Авіву, який є комерційною столицею країни і місцем розташування штаб-квартири збройних сил.

Ліберман також сказав, що Ізраїль не хоче війни, але у випадку атаки буде змушений завдати удари у відповідь. Окрім того, за словами міністра оборони Ізраїлю, вони планують знищувати будь-які іранські бази на території Сирії, щоб таким чином не дати Тегерану закріпитися.

Нагадаємо, один із членів кабінету міністрів Ізраїлю заявив, що ракетні удари по об'єктах в Сирії стали «важливим сигналом» для влади Ірану та руху «Хезболла».