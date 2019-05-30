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    Ізраїль, США і РФ обговорять питання безпеки на Близькому Сході

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    Ізраїль, США і РФ обговорять питання безпеки на Близькому Сході
    Фото: АР

    Зустріч представників Ізраїлю, США і РФ пройде в Єрусалимі

    Білий дім анонсував проведення зустрічі з питань безпеки на Близькому Сході.

    Відповідно до заяви на сайті американського президента, в червні представники США, РФ і Ізраїлю зустрінуться для обговорення нагальних питань регіонального порядку денного.

    Зустріч має пройти в Єрусалимі, пише інформаційне агентство Reuters.

    США буде представляти радник президента із питань національної безпеки Джон Болтон. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев буде представляти російську сторону, а ізраїльську делегацію очолить Меір Бен-Шабат.

    До слова, до Верховної Ради продали проект постанови  про перенесення посольства України в Ізраїлі до Єрусалима.

    Нагадаємо, статус Єрусалима - одне з найгостріших питань у відносинах між Ізраїлем і арабськими сусідами. Ізраїль вважає Єрусалим своєю столицею, а палестинці наполягають, що Східний Єрусалим повинен стати столицею їхньої майбутньої держави.

    Як Ізраїль, так і Палестинська автономія офіційно вважають Єрусалим своєю столицею. При цьому вони не визнають такого права за іншою стороною.

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