Ізраїль, США і РФ обговорять питання безпеки на Близькому Сході
Зустріч представників Ізраїлю, США і РФ пройде в Єрусалимі
Білий дім анонсував проведення зустрічі з питань безпеки на Близькому Сході.
Відповідно до заяви на сайті американського президента, в червні представники США, РФ і Ізраїлю зустрінуться для обговорення нагальних питань регіонального порядку денного.
Зустріч має пройти в Єрусалимі, пише інформаційне агентство Reuters.
США буде представляти радник президента із питань національної безпеки Джон Болтон. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев буде представляти російську сторону, а ізраїльську делегацію очолить Меір Бен-Шабат.
До слова, до Верховної Ради продали проект постанови про перенесення посольства України в Ізраїлі до Єрусалима.
Нагадаємо, статус Єрусалима - одне з найгостріших питань у відносинах між Ізраїлем і арабськими сусідами. Ізраїль вважає Єрусалим своєю столицею, а палестинці наполягають, що Східний Єрусалим повинен стати столицею їхньої майбутньої держави.
Як Ізраїль, так і Палестинська автономія офіційно вважають Єрусалим своєю столицею. При цьому вони не визнають такого права за іншою стороною.