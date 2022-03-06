Російські війська обстріляли аеродром на Хмельниччині: є постраждалі

Наразі точну кількість ракет, які влучили в ціль, не повідомляють

Унаслідок удару поранення отримали троє осіб. Фахівці встановлюють масштаби руйнувань

У суботу, 5 березня, ввечері рашисти обстріляли аеродром у Хмельницькій області. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій під час брифінгу.

Посадовець зазначив, що ракетного удару зазнало летовище в Старокостянтинові. Наразі точну кількість ракет, які влучили в ціль, не повідомляють.

Унаслідок удару поранення отримали троє осіб. Фахівці встановлюють масштаби руйнувань.

Варто зазначити, що у Старокостянтинові розташований військовий аеродром. На ньому базується сьома бригада тактичної авіації Військово-повітряних сил України.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вважає, що російський окупант програв наземну битву, оскільки будь-які намагання ворога зайти колонами до Харкова завершуються повним знищенням.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив свіжі дані бойових втрат російських окупантів. Від початку вторгнення ворог позбувся 447 транспортних засобів, окупанти втратили понад 10 тисяч вояків.