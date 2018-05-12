Ізраїль закрив пункт пропуску на кордоні з Сектором Гази
- Сьогодні, 21:15
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КПП не буде працювати до тих пір, поки його не відновлять після зіткнень з палестинськими протестувальниками
Ізраїльський уряд ухвалив рішення закрити контрольно-пропускний пункт «Керем-Шалом» на кордоні з Сектором Гази.
Про це повідомляє Міноборони Ізраїлю у Twitter.
«КПП залишиться закритим доти, поки пошкодження, завдані в результаті заворушень, не будуть ліквідовані, знову об’єкт відкриється після оцінки ситуації», — повідомляють представники збройних сил.
Також у міноборони наголосили, що Ізраїль продовжує забезпечувати доставку продовольства, палива і гуманітарних товарів жителям Гази та запобігати діям ХАМАСу.
Israel & other countries work to deliver goods such as food, equipment and fuel to Gaza's citizens, initiatives which Hamas’s actions prevent. Hamas is responsible for everything that happens in Gaza, above & below ground— IDF (@IDFSpokesperson) 12 травня 2018 р.
Due to the destruction of the Kerem Shalom Crossing on the Palestinian side, the Minister of Defense, Mr. Avigdor Liberman, approved the recommendation to close the crossing pic.twitter.com/R81Y5QieLv— IDF (@IDFSpokesperson) 12 травня 2018 р.
«ХАМАС відповідальний за все, що відбувається в Секторі Гази, над і під землею», — йдеться у повідомленні.