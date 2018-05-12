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    Ізраїль закрив пункт пропуску на кордоні з Сектором Гази

    • Сьогодні, 21:15
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    КПП не буде працювати до тих пір, поки його не відновлять після зіткнень з палестинськими протестувальниками

    Ізраїльський уряд ухвалив рішення закрити контрольно-пропускний пункт «Керем-Шалом» на кордоні з Сектором Гази.

    Про це повідомляє Міноборони Ізраїлю у Twitter.

    «КПП залишиться закритим доти, поки пошкодження, завдані в результаті заворушень, не будуть ліквідовані, знову об’єкт відкриється після оцінки ситуації», — повідомляють представники збройних сил.

    Також у міноборони наголосили, що Ізраїль продовжує забезпечувати доставку продовольства, палива і гуманітарних товарів жителям Гази та запобігати діям ХАМАСу.

    «ХАМАС відповідальний за все, що відбувається в Секторі Гази, над і під землею», — йдеться у повідомленні.

    Ізраїль Міноборони Twitter
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