Ізраїль закрив пункт пропуску на кордоні з Сектором Гази

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КПП не буде працювати до тих пір, поки його не відновлять після зіткнень з палестинськими протестувальниками

Ізраїльський уряд ухвалив рішення закрити контрольно-пропускний пункт «Керем-Шалом» на кордоні з Сектором Гази.

Про це повідомляє Міноборони Ізраїлю у Twitter.

«КПП залишиться закритим доти, поки пошкодження, завдані в результаті заворушень, не будуть ліквідовані, знову об’єкт відкриється після оцінки ситуації», — повідомляють представники збройних сил.