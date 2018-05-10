Ізраїль запустив ракети по Сирії

Сирійські підрозділи ППО збили десятки ворожих ізраїльських ракет

Ізраїль запустив з десяток ракет по Сирії, звідки іранські війська обстріляли Голанські висоти, відповівши таким чином на обстріл своїх позицій. Про це повідомив представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус, передає Reuters. «Сирійські підрозділи ППО збили десятки ворожих ізраїльських ракет і завадили більшості з них досягти



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Сирійські підрозділи ППО збили десятки ворожих ізраїльських ракет

Ізраїль запустив з десяток ракет по Сирії, звідки іранські війська обстріляли Голанські висоти, відповівши таким чином на обстріл своїх позицій.

Про це повідомив представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус, передає Reuters.

«Сирійські підрозділи ППО збили десятки ворожих ізраїльських ракет і завадили більшості з них досягти своїх цілей, проте деякі з них все ж потрапили в ціль і знищили деякі радари і склад боєприпасів», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок Дональд Трамп заявив, що США вийдуть з іранської ядерної угоди, а санкції проти Тегерана будуть відновлені. На сайті президента США з’явилися вимоги до Ірану.

Після цього рішення ізраїльський уряд проінструктував місцеву владу в районі Голанських висот, де зафіксована «незвичайна активність» іранських сил в Сирії.

Лідери Франції, Німеччини і Великої Британії заявляють, що продовжать виконувати положення ядерної угоди з Іраном, попри рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Федеріка Могеріні заявила, що ЄС «має намір зберегти» угоду, яку вона назвала «одним із найбільших досягнень дипломатії».



