Ізраїльська стюардеса померла від небезпечної інфекції після перельоту



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Ротем Амітай померла від кору

Лікарі діагностували у жінки енцефаліт і набряк головного мозку, який в кінцевому підсумку привів до її смерті

Стюардеса ізраїльської авіакомпанії El Al померла від кору після перельоту з Нью-Йорка до Ізраїлю.

Про це повідомляє Mirror.

43-річна мати трьох дітей Ротем Амітай вилетіла з аеропорту Джона Кеннеді в Тель-Авів 26 березня. Через кілька днів у жінки піднялася висока температура, а через тиждень вона впала в кому. Лікарі діагностували у Амітай енцефаліт і набряк головного мозку, який в кінцевому підсумку привів до її смерті.

У міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю не змогли встановити, де саме бортпровідниця заразилася інфекцією, однак відзначили, що жінка робила щеплення від кору тільки один раз в дитинстві.

У червні повідомлялося, що епідемія кору спостерігається в Нью-Йорку вже більше півроку. Відомо про 800 випадків захворювання і про те, що інфекція торкнулася чотирьох інших штатів.

У зв'язку з цим влада американського штату заборонили жителям відмовлятися щеплювати дітей з релігійних міркувань.