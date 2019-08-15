Ізраїльська стюардеса померла від небезпечної інфекції після перельоту
Лікарі діагностували у жінки енцефаліт і набряк головного мозку, який в кінцевому підсумку привів до її смерті
Стюардеса ізраїльської авіакомпанії El Al померла від кору після перельоту з Нью-Йорка до Ізраїлю.
Про це повідомляє Mirror.
43-річна мати трьох дітей Ротем Амітай вилетіла з аеропорту Джона Кеннеді в Тель-Авів 26 березня. Через кілька днів у жінки піднялася висока температура, а через тиждень вона впала в кому. Лікарі діагностували у Амітай енцефаліт і набряк головного мозку, який в кінцевому підсумку привів до її смерті.
У міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю не змогли встановити, де саме бортпровідниця заразилася інфекцією, однак відзначили, що жінка робила щеплення від кору тільки один раз в дитинстві.
У червні повідомлялося, що епідемія кору спостерігається в Нью-Йорку вже більше півроку. Відомо про 800 випадків захворювання і про те, що інфекція торкнулася чотирьох інших штатів.
У зв'язку з цим влада американського штату заборонили жителям відмовлятися щеплювати дітей з релігійних міркувань.