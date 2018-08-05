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    Яке ж все дурне: призначення Сігала викликало бурхливу реакцію у ЗМІ

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    Яке ж все дурне: призначення Сігала викликало бурхливу реакцію у ЗМІ

    Держдеп США не коментує призначення Сігала, а от журналісти себе не стримують

    Призначення на офіційну посаду у МЗС Росії американського актора Стівена Сігала, відомого ролями у фільмах-бойовиках, розвеселило численних оглядачів у США.

    У суботу стало відомо, що Сігала призначено спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних відносин. Основним завданням Сігала стане сприяння подальшому розвитку відносин Росії із США у гуманітарній сфері.

    Новина не пройшла повз американських журналістів та оглядачів.

    «Це має сенс, якщо зважити наскільки серйозно Росія ставиться до гуманітарних проблем», - жартує журналістка Сі-Ен-Ен Сем Виноград.

    «Куди не глянь у Росії - кругом Стівен Сігал», - пише Нейтан Ходж, редактор бюро Сі-Ен-Ен у Москві.

    Державний департамент США не став коментувати призначення Сігала. Про це розповіла журналіст видання Buzzfeed Емілі Тамкін.

    Призначення не залишили без уваги і у словацькому виданні «Правда»...

    «Схоже, що МЗС Росії тепер під орудою гумористів», - твітує журналіст Анджей Матісак.

    У Німеччині теж не лишились байдужі.

    «Яке ж все дурне. Припиніть», - пише Марсель Дірсус, політолог в Університеті міста Кіль.

    Раніше в МЗС РФ зазначили, що завданням Сігала стане сприяння розвитку відносин між двома країнами в гуманітарній сфері. Повідомляється також, що мова йде про суспільно-політичну посаду, яка не передбачає грошової винагороди.

    «Той самий випадок, коли народна дипломатія зустрічається з дипломатією традиційною», - йдеться в тексті офіційного повідомлення.

    У міністерстві відзначили, що в міжнародній практиці можна провести паралелі даної посади з функціями послів доброї волі ООН.

    Джерело: Голос Америки

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