Яке ж все дурне: призначення Сігала викликало бурхливу реакцію у ЗМІ

Держдеп США не коментує призначення Сігала, а от журналісти себе не стримують

Призначення на офіційну посаду у МЗС Росії американського актора Стівена Сігала, відомого ролями у фільмах-бойовиках, розвеселило численних оглядачів у США.

У суботу стало відомо, що Сігала призначено спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних відносин. Основним завданням Сігала стане сприяння подальшому розвитку відносин Росії із США у гуманітарній сфері.

Новина не пройшла повз американських журналістів та оглядачів.

«Це має сенс, якщо зважити наскільки серйозно Росія ставиться до гуманітарних проблем», - жартує журналістка Сі-Ен-Ен Сем Виноград.

I guess this makes sense if you consider how seriously Russia takes humanitarian issues and how seriously they take knowing their marks @sseagalofficial https://t.co/blRokS37zy — Sam Vinograd (@sam_vinograd) 4 серпня 2018 р.

«Куди не глянь у Росії - кругом Стівен Сігал», - пише Нейтан Ходж, редактор бюро Сі-Ен-Ен у Москві.

You can’t swing a cat in Russia without hitting Steven Seagal, and it’s a big country. Seen here at 9 May and the Eastern Economic Forum pic.twitter.com/LPB9Hk4wUx — Nathan Hodge (@nohodge) 4 серпня 2018 р.

Державний департамент США не став коментувати призначення Сігала. Про це розповіла журналіст видання Buzzfeed Емілі Тамкін.

The State Department declined to comment on Seagal, aka Russia’s new envoy on US-Russian Relations (Not a joke, a Saturday email exchange) https://t.co/jId26fT4tU — Emily Tamkin (@emilyctamkin) 4 серпня 2018 р.

Призначення не залишили без уваги і у словацькому виданні «Правда»...

«Схоже, що МЗС Росії тепер під орудою гумористів», - твітує журналіст Анджей Матісак.

У Німеччині теж не лишились байдужі.

«Яке ж все дурне. Припиніть», - пише Марсель Дірсус, політолог в Університеті міста Кіль.

Everything is so stupid please make it stop

https://t.co/MFd4PLT81S — Marcel Dirsus (@marceldirsus) 4 серпня 2018 р.

Раніше в МЗС РФ зазначили, що завданням Сігала стане сприяння розвитку відносин між двома країнами в гуманітарній сфері. Повідомляється також, що мова йде про суспільно-політичну посаду, яка не передбачає грошової винагороди.

«Той самий випадок, коли народна дипломатія зустрічається з дипломатією традиційною», - йдеться в тексті офіційного повідомлення.

У міністерстві відзначили, що в міжнародній практиці можна провести паралелі даної посади з функціями послів доброї волі ООН.

Джерело: Голос Америки