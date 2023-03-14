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Росія завдала ракетний удар по Одещині: пошкоджений дитсадок (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія завдала ракетний удар по Одещині: пошкоджений дитсадок (фото)
Протиповітряна оборона знищила російські ракети над морем
фото: Оперативне командування «Південь»

Росіяни випустили у напрямку узбережжя чотири протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П

Cьогодні, 14 березня, російська авіація завдала ракетного удару по Одеській області. Ракети вдалося збити, проте є пошкодження. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що російські літаки Су-24, зайшовши з моря, випустили у напрямку узбережжя чотири протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.

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Протиповітряна оборона знищила російські ракети над морем. Проте уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. На щастя, постраждалих немає.

«Ворог ще раз нагадав, що узбережжя, наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне. Отже, дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збереження життя», - нагадали військові.

Нагадаємо, триває 384-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках. 

Теги: авіація Одещина військові дитячий садок Щастя ворог

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