Javelin для України змусять Путіна взяти паузу - The Washington Post

Адміністрація Трампа протягом кількох місяців сумнівалась, чи надавати оборонну зброю Україні

The Washington Post похвалило президента США Дональда Трампа за правильно обраний час для прийняття рішення про надання Україні летальних озброєнь, передає видання. «Адміністрація Трампа протягом кількох місяців сумнівалась, чи надавати оборонну зброю Україні, але коли цього тижня вона нарешті вдалась до дій - час було обрано



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Javelin

Адміністрація Трампа протягом кількох місяців сумнівалась, чи надавати оборонну зброю Україні

The Washington Post похвалило президента США Дональда Трампа за правильно обраний час для прийняття рішення про надання Україні летальних озброєнь, передає видання.

«Адміністрація Трампа протягом кількох місяців сумнівалась, чи надавати оборонну зброю Україні, але коли цього тижня вона нарешті вдалась до дій - час було обрано бездоганно. У середині грудня агресія з боку сил очолюваних Росією різко зросла: важкі артилерійські та ракетні обстріли відверто заперечували тезі про те, що трирічна московська інтервенція до Донецької та Луганської областей перейшла до стадії «замороженого конфлікту». Подейкували, що Володимир Путін вбачав в ескалації в Україні спосіб об'єднати підтримки всередині країни напередодні президентських виборів, які відбудуться у Росії у березні», - йдеться в статті.

У виданні зазначили, що рішення про Javelin не зупинить російський наступ, проте може примусити Путіна взяти паузу.

«Рішення президента Трампа надати збройним силам України протитанкові ракети Javelin та погодити продаж снайперських гвинтівок - не зупинить російський наступ, якщо він матиме місце, але воно може примусити Путіна взяти паузу. Це гідне застосування принципу «мир через силу» президента Рональда Рейґана, яким Трамп, за власним зізнанням, захоплюється.

Якщо в світі завжди буде мир - і покращення російсько-американських відносин - перш за все, Путін повинен усвідомити, що його агресія, чи-то в Україні, чи у кіберпросторі, отримає відпір і потягне за собою відчутні збитки для нього.

Кількість американської зброї, яку отримає Україна, є скромною. Але офіційні особи називають ці озброєння «заплатками», оскільки вони заповнюють ключові слабкості у захисті країни. На східних фронтах - українським військовим щоденно загрожують ворожі снайпери. Тепер вони зможуть використовувати снайперські системи M107A1, які США їм продають, щоб урівняти шанси із супротивником. Аналогічно, Javelin можуть нищити російські танки у разі нового наступу - і змусити Кремль зважити на потенційні нові втрати російських солдатів, які в Кремлі як і раніше заперечують - в Україні.

Поки що реакція з Москви була приглушена. Міністерство закордонних справ виголосило передбачувані протести, але нічого не чути від пана Путіна. Цього тижня великий обмін полоненими між Україною та російськими сепаратистами пройшов без несподіванок, а державний секретар Рекс Тіллерсон та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров погодились під час телефонної розмови, що переговори про мирне врегулювання мають продовжуватись.

«Щойно Потьомкінські вибори президента у Росії 18 березня залишаться у минулому для Путіна, можливо, він матиме причини дійти висновку, що вже достатньо витратився у Донецьку та Луганську. Віддамо належне адміністрації Трампа - там чітко дали зрозуміти, зокрема за допомогою колонки державного секретаря Тіллессона у «Нью-Йорк Таймс», що нормалізація американо-російських відносин не відбудеться «без мирного врегулювання ситуації в Україні», - йдеться у публікації.

Спираючись на заяви пана Путіна, адміністрація Трампа та європейські союзники США пропонують узгодити план щодо міжнародних миротворців, які можуть бути розгорнуті на Сході України після відходу Росії. Якщо пан Путін дійсно хоче перезавантаження відносини з Заходом, то він отримає можливість це зробити. Якщо ж ні - то буде добре, що Україна матиме більше засобів для самозахисту.

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що Державний департамент надав ліцензію на продаж Україні потужних снайперських гвинтівок. Пізніше у зовнішньополітичному відомстві США також заявили про готовність надати Україні потужніші оборонні озброєння.

Як повідомлялося, надання Україні країнами-учасницями Будапештського меморандуму летальної зброї має стати ефективною відповіддю на зростаючу безпекову загрозу з боку Російської Федерації. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди річниці підписання Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Джерело: УНН