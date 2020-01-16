ЄБРР інвестував понад 1,1 млрд євро у понад 50 нових проєктів в Україні



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Серед країн операцій ЄБРР Україна в 2019 році посіла друге місце за обсягом інвестицій і перше - за кількістю підписаних проєктів

Європейський банк реконструкції і розвитку інвестував понад 1,1 млрд євро в 51 новий проєкт в Україні в 2019 році. Про це йдеться у повідомленні ЄБРР.

У 2019 обсяг нових інвестицій ЄБРР в Україну перевищив 1,1 млрд євро.

Зазначається, що це збільшення масштабів діяльності стало можливим завдяки зміцненню налаштованості влади країни на проведення комплексних реформ та відданості цій мети.

Серед країн операцій ЄБРР Україна в 2019 році посіла друге місце за обсягом інвестицій і перше - за кількістю підписаних проєктів.

680 млн євро від загального обсягу інвестицій в Україну в 2019 році віднесено до «зеленої» категорії, що є найвищим показником серед усіх країн ЄБРР.

Нові інвестиції передбачають підтримку великих і значних проєктів у секторах громадської інфраструктури, відновлюваної енергетики, агробізнесу та фармацевтики.

Підтримка малих і середніх підприємств (МСП) також залишається для банку одним із стратегічних пріоритетів в Україні.

У 2019 ЄБРР надав МСП в межах програми EU4Business пряме фінансування в розмірі майже 23 млн євро.

Майже 1,3 млн євро було мобілізовано в межах 160 консалтингових проєктів для МСП.

ЄБРР також інвестував 149 млн євро в українську мережу електропередачі.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності в Україні минулого року для банку також залишався агробізнес.

Кредит для компанії «Луї Дрейфус Коммодітіз» в розмірі 35 млн доларів допоміг цьому трейдеру і переробнику сільськогосподарської продукції створити залізничний логістичний бізнес в Україні.

Кредити групам «Кернел» і «Нива» в розмірі відповідно 48 млн доларів і 12,5 млн доларів допомогли цим компаніям галузі в сферах генерації енергії з відновлюваних джерел та управління відходами.

Як повідомлялось, ЄБРР є провідним інституційним інвестором в Україні і вже взяв на себе зобов'язання щодо надання понад 14,54 млрд євро в межах понад 460 проєктів у цій країні.