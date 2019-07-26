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    Думки вголос

    Про українців та європейські цінності

    • Віталій Чепинога

      український політик

    • Розсилка
    Про українців та європейські цінності

    Українці, всупереч байкам, стереотипам та наклепам, нація - альтруїстична, не меркантильна й нежадна

    Читаю опитування: 80 процентів українців задоволені своєю роботою: ; 80 процентів українців не задоволені своєю зарплатою... - В общим: «робота у нас хороша, але не платять, та і ладно» - десь так...

    Ця нація ніколи не піде на майдан за тарифи чи пенсії, але з задоволенням вийшла на майдан за європейські цінності. Тобто, за те, чого не існує в природі... Бо на тлі різноматнітних «брексітів» та іншого хаосу в країнах старої Єропи, нині поняття «європейських цінностей» значною мірою знівельоване і незрозуміле й самим європейцям.

    Для громадянина Румунії і громадянина Швейцарії, в їх шкалі суспільних чеснот, існують зовсім різні «європейські цінності»... І що для албанця - «європейська цінність», то для монегаска - кримінальна справа і довгі роки переслідувань...

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    Що вже казати про нас, хто ніяких європейських цінностей в очі не бачив останні 500 років...

    Але українці вийшли саме за ці цінності. І не просто вийшли, а загнали «грізного і страшного» Януковича аж за Ростов... Десь так само наші предки з Запоріжжя ради «європейських цінностей» ходили за море грабувати Стамбул...

    Хоча, якщо розібраться по существу, то єдина європейська цінність, за яку варту боротися - це бутилка рожевого, десь на березі біля води...

    Але таку «європейську цінність» можна знайти вздовж цілого Дніпра, та ще й по обидва його боки... Принаймні, з травня по жовтень...

    Україна - це Європа!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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