У Зеленського обіцяють, що платіжки за тепло цієї осені не виростуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус

Якщо не буде різких ринкових коливань, то тарифи залишаться на колишньому рівні

Зараз підстав для підвищення тарифів на тепло немає. Про це представник президента в уряді Андрій Герус розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

«При сьогоднішній ціні газу підстав для підвищення тарифів на тепло немає», - сказав він.

Свою позицію Герус пояснив тим, що у тарифі враховувалася ціна газу станом на кінець минулого року, а після цього вона знизилася на 21%.

«Однак все залежить від ринкових коливань, як зміниться ціна восени, тому я не можу давати точних прогнозів», - зауважив представник президента.

Щоб зменшити комунальний тягар для українців і не втручатись в тарифи, Герус планує збільшити кількість отримувачів субсидій. На його думку, є родини, які мали право на субсидію, але втратили його.

«Деякі домогосподарства, які повинні були б користуватися субсидіями, тому що вони бідні, втратили на них право. Ми аналізуємо, як можна змінити критерії для того, щоб люди, які дійсно потребують допомоги, змогли отримувати субсидії. За моїми оцінками, мова десь про додаткове один мільйон сімей, яким також може надаватися адресна допомога», - сказав він.

На його думку, серед цього мільйона переважно будуть пенсіонери, яким більше 70 років.

Нагадаємо, 17 липня Володимир Зеленський повідомив, що хоче запровадити нову модель, щоб малозабезпечені пенсіонери віком за 70 років могли не сплачувати комуналку.

26 червня уряд запровадив граничну ціну за опалення на рівні 1400 грн за гігакалорію (83 грн за кубометр гарячої води для осель з рушникосушарками та 75 грн за 1 кубічний метр – у разі відсутності сушарок).