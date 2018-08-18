Затятий кримський сеператист приїхав в Україну і визнав свою вину



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Сергій Осьмінін під час агітації за Віктора Януковича

Обвинувачений Осьмінін уклав зі слідством угоду про визнання винуватості

Діючий «депутат Євпаторської міської ради» і керівник місцевого ТОВ «Машсервіс» Сергій Осьмінін за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2ст.110 КК України) одержав три роки умовного терміну.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Деснянського районного суду Києва від 13 серпня.

За даними досудового розслідування, у березні 2014 року Осьмінін організовував та приймав активну участь у проведенні зібрань та мітингів на території Євпаторії на підтримку окупації Кримського півострова Російською Федерацією; сприяв та створював умови для проголошення відповідних закликів на публічних зібраннях, що були донесені до широкого необмеженого кола осіб із числа мешканців міста.

Також обвинувачений надавав транспорт своєї фірми «Машсервіс» для перевезення членів організацій «Черного казачества», «Самообороны Крыма» та невідомих озброєних осіб для захоплення адміністративних будівель та органів самоврядування, а також для проведення незаконного референдуму на території Євпаторії. У тому числі, давав вказівки підлеглим йому водіям в обов'язковому порядку брати участь у голосуванні на незаконному референдумі, а також здійснювати підвезення громадян до місць голосування.

Крім цього, у вересні 2014 року Осьмінін висунув свою кандидатуру на так звані «вибори до «Евпаторийского городского совета», створеного окупаційними органами влади Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим, від політичної партії «Единая Россия». У підсумку він здобув перемогу і став «депутатом».

4 квітня 2018 року співробітники СБУ затримали Осьмініна на пункті пропуску «Чаплинка» у Херсонській області.

7 серпня обвинувачений Осмінін пішов на угоду зі слідством, повністю визнавши свою вину. Згідно з угодою про винуватість, реальний термін покарання (позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна) на підставі ст.75 КК України йому було заміно на випробувальний іспитовий строк на 3 роки. У результаті Деснянський районний суд Києва затвердив вказану угоду про визнання винуватості.

Сайт «Миротворець» вніс Сергія Осьмініна до свого «чистилища» як зрадника Батьківщини і посібника окупантів.