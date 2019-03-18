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    Єгипет і РФ підписали контракт на постачання російських винищувачів Су-35

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    <p>Постачання винищувачів Су-35 до Єгипту може початися вже в 2020-21 роках</p> - Єгипет і РФ підписали контракт на постачання російських винищувачів Су-35

    Постачання винищувачів Су-35 до Єгипту може початися вже в 2020-21 роках

    Каїр має отримати не менше 20 винищувачів Су-35

    Каїр і Москва підписали угоду на постачання Єгипту багатофункціональних винищувачів четвертого покоління Су-35.

    Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ» із посиланням на джерела у військово-промисловому комплексі РФ.

    Мова йде про постачання щонайменше двох десятків літаків цього типу разом із супутнім озброєнням до них. Вартість контракту оцінюється в 2 млрд доларів.

    Постачання винищувачів Су-35 до Єгипту може початися вже в 2020-21 роках. Новий контракт дозволить завантажити потужності заводу в Комсомольську-на-Амурі на декілька років вперед. Винищувачі Су-35 дозволять Єгипту відмовитися під радянських літаків МіГ-21 та китайський J-7.

    Єгипет почав масово закуповувати озброєння в РФ після приходу до влади в 2013 році президента Абдель Фаттаха Ас-Сісі. В 2014 році був підписаний перший масштабний контракт на постачання озброєння із РФ вартістю в 3,5 млрд доларів, куди в тому числі ввійшли системи ППО «Антей-2500» і «Бук-М2Е».

    Після цього Каїр купляв в Москви 46 винищувачів МіГ-29М/М2 (2 млрд доларів) та 46 гелікоптерів Ка-52 (1 млрд доларів).

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