Єгипет і РФ підписали контракт на постачання російських винищувачів Су-35



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Постачання винищувачів Су-35 до Єгипту може початися вже в 2020-21 роках

Каїр має отримати не менше 20 винищувачів Су-35

Каїр і Москва підписали угоду на постачання Єгипту багатофункціональних винищувачів четвертого покоління Су-35.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ» із посиланням на джерела у військово-промисловому комплексі РФ.

Мова йде про постачання щонайменше двох десятків літаків цього типу разом із супутнім озброєнням до них. Вартість контракту оцінюється в 2 млрд доларів.

Постачання винищувачів Су-35 до Єгипту може початися вже в 2020-21 роках. Новий контракт дозволить завантажити потужності заводу в Комсомольську-на-Амурі на декілька років вперед. Винищувачі Су-35 дозволять Єгипту відмовитися під радянських літаків МіГ-21 та китайський J-7.

Єгипет почав масово закуповувати озброєння в РФ після приходу до влади в 2013 році президента Абдель Фаттаха Ас-Сісі. В 2014 році був підписаний перший масштабний контракт на постачання озброєння із РФ вартістю в 3,5 млрд доларів, куди в тому числі ввійшли системи ППО «Антей-2500» і «Бук-М2Е».

Після цього Каїр купляв в Москви 46 винищувачів МіГ-29М/М2 (2 млрд доларів) та 46 гелікоптерів Ка-52 (1 млрд доларів).