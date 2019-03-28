Єльченко звернувся до Генсека ООН через російські репресії в Криму



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Ключовим елементом реагування має стати «посилений політичний, економічний та санкційний тиск» на РФ, зазначив Єльченко

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко у середу поінформував Генсека Організації Антоніу Гутерріша про нову хвилю переслідувань кримських татар на тимчасово окупованому Росією Кримському півострові.

«27 березня 2019 року представники кримськотатарської громади в Сімферополі й Білогірському районі тимчасово окупованої території АР Крим зазнали незаконних обшуків з боку російської окупаційної влади. В результаті, щонайменше 20 осіб були незаконно затримані, що перетворило цей демарш 27 березня на одну з наймасштабніших репресивних акцій проти кримських татар на окупованому півострові», - зазначається в документі.

Як підкреслюється в листі, цей випадок є причиною для особливих занепокоєнь.

«Грубі порушення прав людини Російською Федерацією в тимчасово окупованому Криму мають спонукати потужну й консолідовану відповідь з боку міжнародної спільноти, щоби незаконно затримані люди були звільнені, а також щоб уникнути подальших людських страждань», - зазначається в документі.

При цьому підкреслюється, що ключовим елементом реагування має стати «посилений політичний, економічний та санкційний тиск» на агресора.

Водночас зазначається, що Україна вимагає від Російської Федерації виконання повною мірою резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі», а також проміжне рішення Міжнародного суду у справі України проти Росії.