Поближче до Зеленського. Венедіктова змінює одну державну дачу на іншу



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Пере президентськими виборами 2019 року були обіцянки передати держдачі дітям, але...

Для генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, яка днями пообіцяла виїхати з президентської резиденції на території комплексу відпочинку «Пуща-Водиця», готують іншу державну дачу, але вже на території Будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами.

Про підготовку переїзду генпрокурорки та її родини Bihus.Info стало відомо від власних джерел.

За нашими даними, мова йде про будинок №79 та огороджену парканом земельну ділянку на кілька соток. За документами, які Bihus.Info отримали від адміністрації «Конча-Заспа», цей будинок відноситься до ІІ класу комфорту, де вартість оренди квадратного метру на рік становить 2 350 гривень 46 копійок. За цими ж документами, площа будинку, який передають Венедіктовій – 129,2 кв. м.

Тобто, якщо виходити з документів, на рік його оренда родині генпрокурорки обходитиметься у 303 тисячі гривень. Це трохи більше 25 тисяч гривень на місяць. Нині за таку ціну в столиці пропонують двокімнатні квартири в центрі. Тоді як на території ДУСівської «Конча-Заспи» мова йде про цілий окремий будинок на території закритого від сторонніх комплексу фактично посеред лісу, цілодобову безкоштовну державну охорону та власний пляж.

Проте остаточну вартість оренди можна буде побачити тільки в договорі, якщо переїзд таки відбудеться.

Окрім основного будинку на території ділянки знаходиться ще одне приміщення – менший за розміром будиночок. Це може бути баня або гараж, чи навіть будинок для гостей. Проте в наданих адміністрацією «Конча-Заспа» документах про це приміщення не згадується.

Нагадаємо, раніше Схеми встановили, що президентську резиденцію на території «Пущі-Водиці» Ірина Венедіктова орендувала двічі дешевше від її повної вартості (675 кв. м на місяць її родині коштували 63 тисячі гривень – якщо брати за основу офіційно затверджений розрахунок ДУС, оренда державної резиденції мала б коштувати 115 тис. грн). Більше того, у президентських резиденціях та дачах можуть проживати лише президент, спікер Верховної Ради та глава уряду. Проте задля переїзду туди генпрокурорки у червні 2020 року Кабмін видав постанову, яка дозволила їй поселитися в маєтку.

Сама Венедіктова на своїй сторінці у Facebook пояснила переїзд на президентську резиденцію в «Пущу-Водицю» тимчасовим заходом задля безпеки: «Прошу повірити мені на слово, що переїзд у цій будинок – тимчасовий захід і перебралася я туди зовсім не тому, що я дуже хотіла поліпшити свої житлові умови. Так було необхідно вчинити в той конкретний момент часу і пов’язаний цей момент був виключно з міркуваннями безпеки».

До речі, на території «Конча-Заспи» в кількасот метрах від будинку №79 знаходиться резиденція Володимира Зеленського. Попри обіцянку передати держдачі дітям – президент переїхав туди влітку. Причому ремонт його маєтку провели за бюджетний кошт.