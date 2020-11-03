Венедіктова відмовилася відкривати кримінальну справу щодо держзради Деркача і Дубінського

Звернення про злочин депутатів Дубінського і Деркача надійшло до Офісу генпрокурора на початку жовтня - ЦПК

Центр протидії корупції заявив не лише про ймовірну державну зраду народних депутатів Андрія Деркача і Олександра Дубінського, а також про недекларування, ухилення від сплати податків і відмивання коштів

Офіс генерального прокурора відмовився відкривати кримінальну справу за заявою Центру протидії корупції щодо ймовірної державної зради народних депутатів Андрія Деркача і Олександра Дубінського, а також ймовірного недекларування, ухилення від сплати податків і відмивання коштів останнім. Про це Офіс генпрокурора повідомив в офіційній відповіді.

На початку жовтня цього року Центр протидії корупції звернувся до Офісу генерального прокурора із заявою про злочин депутатів Деркача та Дубінського.

Зазначається, що депутати під час спільної пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито міжнародної корупції, пов’язаної із кандидатом у президенти США Джо Байденом і українськими громадськими організаціями.

У ЦПК наголошують, що ця інформація від Деркача та Дубінського не була підтверджена жодними фактами. Більше того, вони ініціювали створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії з цього приводу і надіслали листи з дезінформацією високопоставленим чиновникам США. Це все при тому, що уряд Штатів офіційно вніс Деркача до санкційного списку, назвав його російським агентом, який працює на РФ в Україні вже протягом 10 років, а його дії розцінюються як втручання у вибори президента США.

Зважаючи на те, що Україна і США мають стратегічні стосунки, які сприяють національній безпеці України, дії Деркача і Дубінського можуть розцінюватися як державна зрада. Але генпрокурорка Венедіктова відмовилася відкривати провадження через те, що ЦПК нібито «не надало фактичних даних щодо вчинення злочину».

«Ми надали цілком конкретні фактичні дані щодо можливого вчинення злочину і Деркачем, і Дубінським. Хочеться нагадати Венедіктовій, що ЦПК — не орган розслідування, і не може надавати результати прослушок і експертиз. Це якраз робота органів слідства, але для цього потрібно зареєструвати кримінальне провадження. Венедіктова всупереч закону це саботує, поки російський агент Деркач підриває безпеку України. А Дубінський в догоду Коломойського йому сприяє», — заявив юрист ЦПК Денис Свириденко.

Ця ситуація вкотре доводить фейковість скасування депутатської недоторканності, адже повноваження для відкриття справ щодо депутатів і оголошення їм підозр має виключно генпрокурор, який може бути цілковито ручним.

«З огляду на скандальне рішення Конституційного Суду щодо скасування декларування, є чітке розуміння, що проросійські сили в Україні намагаються відвернути нас від Заходу. І президент Зеленський це знає і відкрито це каже. Чому ж тоді на посаді досі перебуває його ставлениця Венедіктова, яка саботує розслідування проти тих же агентів Кремля?», — додає Свириденко.

При цьому вже майже 9 місяців розслідується кримінальна справа проти Центру протидії корупції за заявою Деркача щодо нібито розкрадання міжнародної фінансової допомоги. Очевидно, що справою процесуально керує саме прокуратура Венедіктової.

До речі, детальну інформацію про захмарні статки й антиукраїнську діяльність Дубінського та інших одіозних політиків можна прочитати в новому проєкті ЦПК #Зробимо Їх Візи Разом.

Проєкт спрямований на те, аби іноземні партнери України бачили, хто намагається розвернути країну в бік Росії і максимально ускладнювали цим особам пересування, ведення бізнесу і взагалі будь-якої діяльності на Заході, чим любителі Росії радо займаються.