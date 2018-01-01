ЄС готовий подвоїти фінансування для протидії тероризму в західній Африці

Конференція допоможе зібрати необхідні кошти, щоб зробити багатонаціональні сили, створення яких було вперше запропоновано чотири роки тому

Представник дипломатичного відомства ЄС заявив інформаційному агентству Reuters про те, що офіційний Брюссель має намір подвоїти фінансування багатонаціональної воєнної операції в регіоні Сахеля (західна Африка), яка спрямована на протидію ісламському тероризму. Дане рішення має бути прийняте в рамках міжнародної конференції, яка проводиться за



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Зона африканського Сахеля

Конференція допоможе зібрати необхідні кошти, щоб зробити багатонаціональні сили, створення яких було вперше запропоновано чотири роки тому

Представник дипломатичного відомства ЄС заявив інформаційному агентству Reuters про те, що офіційний Брюссель має намір подвоїти фінансування багатонаціональної воєнної операції в регіоні Сахеля (західна Африка), яка спрямована на протидію ісламському тероризму. Дане рішення має бути прийняте в рамках міжнародної конференції, яка проводиться за ініціативи Франції.

Всього в конференції мають прийняти участь до 50 держав. Вона повинна допомогти зібрати необхідні кошти, щоб зробити багатонаціональні сили, створення яких було вперше запропоновано чотири роки тому, повністю функціонуючими до кінця 2018 року.

Сили G5 Sahel включають підрозділи із Малі, Нігеру, Чаду, Буркіна-Фасо і Мавританії. Передбачається, що загальна чисельність підрозділів має вирости до 5 тисяч осіб. Для належного функціонування даними силам необхідно 400 млн. євро на рік, в той час як на сьогодні вдалося зібрати лише 250 млн. євро.

ЄС готовий надати іще до 50 млн. євро, що зробить дане інтеграційне об’єднання найбільшим контрибутором. Сама ж Франція має намір заявити в п’ятницю про виділення до 1,2 млрд. євро на розвиток регіону протягом наступних п’яти років, що буде на 40% більше чим нинішній рівень фінансування.

Паралельно із цим Еманюель Макрон має намір закликати міжнародних партнерів посилити свою участь в тренувальній місії в Малі після того як Бельгія припинила участь в даній місії. Тим самим це має в кінці кінців допомогти Парижу завершити місію в Малі, яка триває із 2013 року.