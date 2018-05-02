ЄС може змінити умови безвізового відвідування Шенгенської зони

Для мандрівників може бути введена додаткова платна перевірка

Європейський союз збирається розглянути впровадження додаткових вимог для громадян країн, які без отримання віз можуть відвідувати Шенгенську зону. Про це повідомляє ТСН. У разі схвалення Європарламентом і Радою ЄС, для мандрівників буде введена додаткова перевірка вартістю сім євро. Необхідно заповнити форму на спеціальному сайті за 96



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Шенгенська зона

Для мандрівників може бути введена додаткова платна перевірка

Європейський союз збирається розглянути впровадження додаткових вимог для громадян країн, які без отримання віз можуть відвідувати Шенгенську зону.

Про це повідомляє ТСН.

У разі схвалення Європарламентом і Радою ЄС, для мандрівників буде введена додаткова перевірка вартістю сім євро.

Необхідно заповнити форму на спеціальному сайті за 96 годин до подорожі, після чого людини перевірять на наявність в базі Інтерполу та ЄС.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники відзвітували, що в Україні спадає безвізовий ажіотаж, що спостерігався на початку дії безвізового режиму із країнами Шенгенської зони.

До слова, громадяни 59 країн світу, серед яких і Україна, зможуть відвідувати китайську провінцію Хайнань без віз.