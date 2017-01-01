ЄС опублікував рішення про продовження антиросійських санкцій

Санкції ЄС проти РФ продовжено до 31 липня 2018 року

Сьогодні, 22 грудня, Офіційний журнал Європейського союзу опублікував рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації, яке набуде чинності 23 грудня 2017 року. Про це говориться в повідомленні в офіційному журналі ЄС. «Це рішення набуває чинності наступного дня після його публікації в офіційному журналі Європейського



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Санкції ЄС проти РФ продовжено до 31 липня 2018 року

Сьогодні, 22 грудня, Офіційний журнал Європейського союзу опублікував рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації, яке набуде чинності 23 грудня 2017 року. Про це говориться в повідомленні в офіційному журналі ЄС.

«Це рішення набуває чинності наступного дня після його публікації в офіційному журналі Європейського союзу», - йдеться в повідомленні.

Санкції проти РФ продовжено до 31 липня 2018 року.

Нагадаємо, 14 грудня лідери країн Європейського союзу схвалили політичне рішення про продовження секторальних економічних обмежувальних заходів проти Росії, введених за посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

21 грудня, Європейський союз офіційно ухвалив юридичне рішення про продовження секторальних економічних обмежувальних заходів проти Росії.

Йдеться про заборони та обмеження співробітництва з Росією у сферах фінансів, оборони та енергетики.