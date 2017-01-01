ЄС офіційно продовжив санкції проти Росії

Продовжені санкції набудуть чинності з 1 лютого 2018 року та діятимуть подальші півроку

Сьогодні, 21 грудня, Європейський союз офіційно ухвалив юридичне рішення про продовження секторальних економічних обмежувальних заходів проти Росії. Рішення ухвалила у четвер Рада ЄС. [READ_MORE] Продовжені санкції набудуть чинності з 1 лютого 2018 року та діятимуть подальші півроку. Йдеться про заборони та обмеження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Санкції проти РФ продовжено ще на півроку

Продовжені санкції набудуть чинності з 1 лютого 2018 року та діятимуть подальші півроку

Сьогодні, 21 грудня, Європейський союз офіційно ухвалив юридичне рішення про продовження секторальних економічних обмежувальних заходів проти Росії.

Рішення ухвалила у четвер Рада ЄС.

Продовжені санкції набудуть чинності з 1 лютого 2018 року та діятимуть подальші півроку.

Йдеться про заборони та обмеження співробітництва з Росією у сферах фінансів, оборони та енергетики.

Євросоюз увів обмежувальні заходи проти РФ у 2014 році у відповідь на посягання на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 14 грудня лідери країн Європейського союзу схвалили політичне рішення про продовження секторальних економічних обмежувальних заходів проти Росії, введених за посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Джерело: Укрінформ