Держдеп: вже понад 23 країни визнали Гуайдо президентом Венесуели



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Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо

Помпео закликав світову спільноту підтримати венесуельський народ, визнавши Гуайдо

Сполучені Штати привітали офіційне визнання іншими країнами Хуана Гуайдо як тимчасового президента Венесуели та закликали інших міжнародних гравців приєднатися до цієї позиції.

На цьому наголосив у понеділок у офіційній заяві державний секретар США Майк Помпео.

«Ми вітаємо сьогоднішнє рішення Австрії, Чехії, Данії, Німеччини, Естонії, Фінляндії, Франції, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції та Сполученого Королівства про визнання Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели», - підкреслив Помпео.

Глава американської дипломатії також висловив позитивну оцінку резолюції Європарламенту від 31 січня про визнання Гуайдо.

«Вони приєднуються до Сполучених Штатів, і вже понад 23 інших країни визнали Хуана Гуайдо як тимчасового президента відповідно до конституції Венесуели», - зауважив державний секретар.

Водночас, керівник Держдепартаменту США закликав усі країни, включаючи інші країни-члени ЄС, підтримати венесуельський народ, визнавши Гуайдо й підтримавши зусилля Національної асамблеї (парламенту країни) поновити конституційну демократію.

Помпео також звернувся до військових Венесуели захистити закон і громадян своєї країни.

«Ми повторюємо свій заклик до венесуельських військових і сил безпеки, щоб вони підтримали конституцію своєї країни й захистили всіх громадян Венесуели, в тому числі тимчасового президента Гуайдо і його сім'ю, а також громадян США та інших країн в Венесуелі», - зауважили в Державному департаменті США.

Нагадаємо, 4 лютого Італія заблокувала спільну позицію Європейського Союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

До слова, Україна визнала Гуайдо очільником єдиної легітимної влади Венесуели - Національної асамблеї.

Як повідомлялося, у понеділок Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

Раніше низка держав ЄС висунули ультиматум: якщо Мадуро до кінця минулого тижня не скличе дострокові вибори, вони визнають Гуайдо тимчасовим легітимним президентом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає військову інтервенцію до Венесуели як один із варіантів дій проти режиму президента Ніколаса Мадуро.

Джерело: Укрінформ